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Black Ops 2 haritaları ele geçirildi

Hakkında merak ettiğiniz ve daha fazlası

18 Eylül 2012 Salı 16:40
Black Ops 2 haritaları ele geçirildi

Oyunseverlerin merakla beklediği Black Ops 2 multiplayer haritalarını açık etti. Beta aşaması sırasında oluşan bir hata sayesinde haritaların dışarıya yayımlanmasıyla, oyuncuların yüzü güldü. 13 haritadan oluşan multiplayer modu kesinlikle Black Ops 2'yi beklemeye değer kılıyor.

Haritaların her biri kendi içerisinde size farklı bir oynanabilirlik sunuyor. Dilerseniz sert dönüşler ve yakın çatışma, dilerseniz uzun mesafe ve keskin nişancı tüfeğinin keyfini çıkartmanıza olanak sağlayan oyun, kesinlikle dört gözle beklediğimiz bir başyapıt olarak gelmeye hazırlanıyor.

İşte Black Ops 2 için gelen haritalar ve açıklamaları;

Carrier: Çin uçak gemisinde geçen harita, güverte boyunca farklı mesafelerde çatışmalara izin veriyor.

Cargo: Singapur limanında geçen harita, dar dönüşlere ve farklı açılara sahip, kısa menzilli çatışmalar için uygun.

Drone: Mynamar ormanlarında gizli bir fabrika. Fabrika insansız uçak üretimi için kullanılıyor. Orta alanda yakın çatışmalara izin veren bir bölüm mevcut, dışarısı ise uzun menzilli silahlara uygun.

Express: Los Angeles tren istasyonunda orta mesafe çatışmalara izin veren bir harita.

Hijacked: Lüks bir yatta geçen harita.

Aftermath: Los Angeles kenar mahallelerinde geçen harita.

Meltdown: Pakistanda bir nükleer enerji santrali. Soğutma kuleleri ve etraftaki tesisleri kontrol etmek için savaşın.

Overflow: Hint Okyanusu'nda bir adada bulunan otelde geçiyor.

Raid: Hollywood'da bulunan bir malikanede geçen bir harita.

Slums: Panama'da geçen bir çatışmayı konu alan harita. Yakın dövüşe hazır olun.

Socotra: Yemen sokaklarında geçen bir harita.

Turbine: Yemen'de bir rüzgar değirmeni tarlasında geçen harita, uzun menzilli çatışmalara izin veriyor.

Village: Çin ve Kırgızistan arasında kalan bir şehirde geçen harita. 

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