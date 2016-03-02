Bjk Başkanı Fikret Orman Cüneyt Çakıra Tepki Gösterdi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Trt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Spor adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Bjk Başkanı Fikret Orman Cüneyt Çakıra Tepki Gösterdi