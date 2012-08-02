Eşinin sürekli kendisini yönetmeye ve davranışlarını değiştirmeye çalıştığından şikayetçi olan Gülsoy, boşanmak istediğini avukatı aracılığıyla eşine iletti. Kara da eşinin evlilikle ilgili sorumluluklarını yerine getirmediğini, ağır kusurları olduğunu, evi terk ettiğini belirterek önceki ay boşanma davası açtı. Karşılıklı avukatları aracılığıyla anlaşan çift, kağıt üzerinde 1 yıl süren evliliklerini bu sabah noktaladı. Burcu Kara, nöbetçi mahkemede tek celsede boşandığını twitter'dan "Bitti!..Bunun için şükredeceğimi hiç hayal etmemiştim" yorumunu yaptı.