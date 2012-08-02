Eşinin sürekli kendisini yönetmeye ve davranışlarını değiştirmeye çalıştığından şikayetçi olan Gülsoy, boşanmak istediğini avukatı aracılığıyla eşine iletti. Kara da eşinin evlilikle ilgili sorumluluklarını yerine getirmediğini, ağır kusurları olduğunu, evi terk ettiğini belirterek önceki ay boşanma davası açtı. Karşılıklı avukatları aracılığıyla anlaşan çift, kağıt üzerinde 1 yıl süren evliliklerini bu sabah noktaladı. Burcu Kara, nöbetçi mahkemede tek celsede boşandığını twitter'dan "Bitti!..Bunun için şükredeceğimi hiç hayal etmemiştim" yorumunu yaptı.
'Bitti!..Bunun için şükredeceğimi hiç hayal etmemiştim'
Burcu Kara ile Buğra Gülsoy’un 1 yıl süren evliliği bugün sabah tek celsede bitti. Ayrılık haberini ilk kez Milliyet Magazin Servisi’nin haberleştirdiği çiftten Gülsoy, geçen nisan ayında evini terk etmiş ve Maçka’da kendisine ev tutmuştu
02 Ağustos 2012 Perşembe 14:00