Bitlis Valiliği, 'Kur'an-ı Kerim'in yerlere atıldığı' iddiasını y

Bitlis Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, evlerde yapılan aramalarda "Kur'an-ı Kerim'in yere atıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Mart'ta Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul Salonu'nda, "2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı" görüşmelerinde, "Eşbaşkanımızın da içinde bulunduğu 5 partilimizin gözaltına alındığı, evlerinin tarumar edildiği, en kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in bile yerlere atıldığı, çocuklara hakaret edildiği ve apar topar Bitlis iline götürülerek gözaltına alındığı" şeklinde, birtakım iddialarda bulunduğu anımsatıldı.

Bu iddialarla ilgili yapılan incelemelerde, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının emir ve talimatlarıyla 6 şahsa yönelik "silahlı terör örgütü üyesi olmak, yardım ve yataklık etmek, eleman temin etmek ve esnafa tehditle kepenk kapattırmak" iddialarıyla, 1 Mart'ta Güroymak ilçesinde 6 adrese eş zamanlı planlı bir operasyon icra edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda soruşturmaya konu olan 6 şahsın tamamı usulüne uygun olarak gözaltına alınmıştır. Şahısların ev aramalarında, terör örgütü PKK propagandası yapan 'Yurtsever Gençlik' ve 'KJA' dergileri, bir pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 2 şarjör ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahıslar arasında HDP ilçe eşbaşkanının bulunmadığı ancak bu şahıslardan Z.K. ve E.K. isimli şahısların, 11.01.2015 tarihindeki Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Güroymak İlçe Olağan Genel Kurul Kongresi sonucunda yapılan resmi bildirime göre, DBP asil üyeleri oldukları ancak bu partide de herhangi bir eşbaşkanlık görevlerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Yine aramalarda Kur'an-ı Kerim'in yerlere atıldığı iddiasıyla ilgili incelemede de evinde arama yapılarak gözaltına alınan A.A'nın oğlu Ü.A'nın facebook hesabından bir fotoğraf ve yorumun paylaşımına dayandığı tespit edilmiştir. Fotoğrafta, bir koltuk ve yanındaki sehpa üzerinde Kur'an-ı Kerimlerin ve 'Evimize sabahın 5'inde barbarca baskın yapın özel harekatçıların her yeri dağıttıktan sonra didik didik ettikleri Kur'an-ı Kerimler' şeklinde yorumun bulunduğu görülmektedir."

Görevlilerin aynı odada yaptıkları arama esnasındaki kamera kayıtlarında, Kur'an-ı Kerimler ile ilgili herhangi bir inceleme yapmadıkları ve odayı terk ettikleri sırada sehpanın üzerinin boş olduğunun tespit edildiği vurgulanan açıklamada, aramaların tamamının hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirildiği ve görüntülü kayıt altına alındığı ifade edildi.

- "İddiaların aksine, bir rütbeli personel evin yaşlı annesinin elini öperek ayrıldı"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görevlilerimizin galoş ve eldiven giyerek, ev sahiplerinin ve muhtarın refakatinde titizlikle çalıştıkları, yaşlı ve çocuklara saygılı ve şefkatli davrandıkları, hatta aramayı yapan bir rütbeli personelin evin yaşlı annesin elini öperek evden ayrıldıkları kamera kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. Yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı, kamuoyunu yanlış bilgilendirerek güvenlik güçlerinin kararlı mücadelelerinde yılgınlık ve karamsarlığa düşürme ve halkı etkilemeye yönelik kirli propaganda yapmak niyeti taşıdığı değerlendirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içeren davranışların ihtimali bile her bir polisimizi utandırır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmalarıyla kararlıkla devam edecektir."