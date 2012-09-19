Bisiklet Meraklılarının İhtiyacı

Fakat her iki türlü de kullanıcıların korumaya ihtiyacı var. Piyasada bu amaca yönelik pek çok kask ve koruma sistemleri bulunuyor. Zaten bu ürün bir kaska değil, koruma başlığınıza takılan bir sensör sisteminden oluşmakta. The ICEdot Crash Sensor adı verilen bu sistem akıllı telefonunuzla eşleşip, yardıma ihtiyacınız olduğunda GPS üzerinden koordinatlarınızı gerekli yerlere bildiriyor.

Herhangi bir kaza durumunda yerinizi ve sağlık durumunuzu sorumlu kişilere ileten bu sistem otomatik olarak çalışmakta. Yani herhangi bir bayılma veya şok durumunda sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Peki çok önem arz etmeyen ufak kazalarda sistem ne yapıyor? Sistem kazadan sonra kullanıcıya 30 saniye veriyor. Eğer kazazede sistemi 30 saniye içerisinde kapatmazsa sistem üzerine düşeni gerçekleştiriyor. Söz konusu sensör herhangi bir kask ile uyum sağlıyor.



