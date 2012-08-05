Kılıçdaroğlu, "Birbirlerine koltuk ikram ediyorlar, orası sizin babanızın tapulu malı değil" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı koltuğu kimsenin tapulu malı değil" dedi.

Mersin ziyareti kapsamında geldiği Silifke Anıt Meydanı'nda partililere hitap eden Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanı Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'in yaptığı açıklamayla başlayan tartışma vardı. İktidarın ülkenin dertleri yerine 'Kim Cumhurbaşkanı olacak?' sorusuyla uğraştığını dile getiren CHP lideri, "Sanki babalarının tapulu malıymış gibi birbirlerine koltuklarını ikram ediyorlar. Sen o koltuğa oturdun, önce onun hakkını vereceksin. Başbakan oturmuş cumhurbaşkanlığı hayalleri kuruyor, cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan da başbakanlık hayali... Orası sizin babanızın tapulu malları değil oturup birbirinize ikram edesiniz" diye konuştu.

'DEMOKRASİYE AYKIRI'

Cumhurbaşkanı'nın halkın oyu ile seçileceğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

''Milletin oyunu bir kenara bırakmışlar. Milletin oyunu çantada keklik görüyorlar. 'Ben cumhurbaşkanı olacağım, sen başbakan olacaksın' bunun kavgasını veriyorlar. Bu anlayış demokrasiye aykırıdır. Bu anlayış halka saygısızlıktır. Halka saygı duyacağız, halk kimi seçerse onu kabul edeceğiz.''