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Bir ülkeyi tek başına kurtardı

Piyasalarda tahvil yatırımı alanın önemli figürlerinden biri olarak gösterilen bir yatırımcının İrlanda’nın en büyük kredi vereni olduğu ortaya çıktı.

03 Eylül 2012 Pazartesi 14:10
Bir ülkeyi tek başına kurtardı

Ülkenin ekonomik iyileşmesine yönelik pozisyon alan varlık yönetim şirketi Templeton Global Tahvil Fonu’nun başındaki isim ABD’li Michael Hasenstab’ın sürekli olarak İrlanda tahvili satın aldığı belirtildi.

Financial Times gazetesinin hesaplamalarına göre, yatırım gurusu Mark Mobius’un da varlıklarını yönettiği şirket Franklin Templeton’ın Haziran sonunda elinde 6.1 milyar sterlin (9.7 milyar dolar) değerinde İrlanda tahvili var.

Tahvillerin büyük bir kısmının ise Hasenstab’ın yönettiği Templeton Global Tahvil Fonu’na ait olduğu belirtildi.

RAKİPLER RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ
Diğer tahvil yatırım fonları ise, çok fazla İrlanda tahvili satın almanın, ülkenin ekonomik iyileşmesinin beklenen düzeye gelmemesi ya da euro bölgesindeki krizin ciddiyetini artırması durumunda, sıkıntı yaratabileceğine dikkat çekti.

Bu fonlar, İrlanda tahvil piyasasının küçük ve likit olmadığını bu yüzden bu kadar büyük pozisyon almanın büyük zarar etme olasılığını içinde bulunduğuna işaret etti.

Rakip tahvil fonlarında çalışan bir yatırımcı, “Eğer haklı çıkarlarsa, kahraman olurlar ama pozisyonlarını biraz olsa bile azaltmak istediklerinde büyük sıkıntılarla karşılaşacaklar” dedi.

Hasenstab, İrlanda’nın Avrupa Birliği ve IMF’ten yardım aldıktan sonra ilk kez Temmuz ayında düzenlediği tahvil satışında, yıl boyunca satın aldığı İrlanda tahvillerine yenilerini ekledi ve bu şekilde elinde en fazla İrlanda tahvili bulunduran ABD’li yatırımcı konumuna yükseldi.

TEMKİNLİ HAREKET EDİYORLAR
Rakip şirketlerden bir tahvil yatırımcısı, “Bu büyük sonuçlar doğurma ihtimali yüksek bir yatırım. Bu kadar büyük pozisyon almak alışılmışın dışında bir durum. Templeton’ın bu kadar büyük yatırım yapması, İrlanda’nın bu yılki performansının en önemli tetikçisi” diye konuştu.

Diğer yandan Hasenstab, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, bir fon yöneticisinin bu kadar büyük pozisyon alabileceğini, yatırımlarının fonun toplam büyüklüğüyle kıyaslandığında çok büyük olmadığını ve yatırımlarını türev piyasalardaki pozisyonlarıyla koruduklarını belirtti.

İrlanda tahvillerine yatırımı hakkından da konuşan Hasenstab, “Tehlikeli ama İrlanda ekonomik iyileşme yolunda gerekli adımları atıyor” dedi.

Diğer yandan İrlanda’da Franklin Templeton’ın satın alımları, mali sıkıntı içindeki ekonomiye güvenin artması için önemli bir başlangıç olarak gösterildi.

İrlanda Maliye Bakanı Yardımcısı Brian Hayes, “İrlanda tahvillerini değerli görüyorlar ve ekonominin düzlüğe çıkacağına yönelik güçlü inançları var” dedi.

Hasenstab’ın ortağı olduğu Franklin Templeton fonu dünya genelinde 158 milyar dolarlık fonu yönetiyor.

Kaynak: Hürriyet

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