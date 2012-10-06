Türkiye - Suriye sınırında çatışma

Özgür Suriye Ordusu mensuplarına karşılık veren Esad birliklerinin attığı 3 top mermisi Hatay'ın Yayladağ ilçesine Güveççi köyü karakolu yakınlarına düşerken, belde sakinlerin endişe içinde evlerine çekildi.



Çatışmalar sırasında zaman zaman mermiler ve üç adet top mermisi Güveççi köyü kırsalına düştü. Türk sınır birlikleri de atılan top mermilerine anında karşılık verdi.



Güveççi köyü kırsalına düşen havan topu mermisinin ardından köyün hemen karşısında bulunan Suriye'nin Harabjoz kentindeki gözetleme kulesi ile Suriye askerlerinin mevzilendiği bina muhalifler tarafından ablukaya alındı. Ormanlık alanlardan binalara saldıran muhalif askerlere, Suriye ordusu da bina içinden top mermisi ve ağır silahlarla karşılık veriyor.



Sabahın ilk ışıklarından itibaren şiddetli bir şekilde devam eden çatışmalar dolayısıyla sınır köyü olan Güveççi'de de olağanüstü hal yaşanıyor. Köyde kimse evinden dışarı çıkmazken, köyün camisinden anonslar yapılarak halk uyarılıyor.



Bu arada Suriyeli yerel kaynaklardan edilen bilgilere göre, çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusuna mensup Suriyelilerin, çatışmaların durmasının ardından Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili Hatay Valiliğinden bir açıklamada, "6 Ekim 2012 Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında, Yayladağı 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı, 7'nci Hudut Bölük Komutanlığı, Güveççi Hudut Karakolu sorumluluk sahasında bulunan 358 no'lu Hudut Taşı mevkiindeki boş araziye, Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarından atılan 1 adet top mermisi Türkiye tarafına sınırı 50 metre geçerek düşmüştür. Top mermisinin düştüğü yer en yakın yerleşim yeri olan Güveççi köyüne yaklaşık 700 metre, Güveççi Hudut Karakolu'na yaklaşık 300 metre mesafededir. Top mermisinin Suriye Arap Cumhuriyeti güvenlik güçlerince sınır hattının Suriye Arap Cumhuriyeti tarafındaki Suriyeli muhalif gruplara atıldığı değerlendirilmektedir. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Güveççi Hudut Karakolu'nda bulunan 81 mm.lik havan ile 4 atım yapılarak misliyle karşılık verilmiştir. Hudut birliklerimiz tarafından emniyet tedbirleri artırılarak, gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.