Bir seneyi dolduramıyor

Metin Diyadin, 7 yıllık kariyeri boyunca bir takımda en fazla 9 ay kaldı.





Teknik direktörlük yaptığı yıllar boyunca 147 maçta görev yapan Diyadin, 70 maçta galibiyet yüzü görürken, 42 maçta beraberlik, 35 maçta mağlubiyet gördü.





Son olarak Kasımpaşa'da teknik direktörlük yapan ve İstanbul temsilcisini Süper Lig'e çıkardıktan sonra 5. hafta sonunda görevine son verilen Diyadin, kariyeri boyunca en fazla Orduspor'da 9 ay kalmayı başarabildi. Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık sonrasında futbolculuk hayatını bitirip teknik direktörlük kariyerine başlayan Diyadin ilk olarak 8 ay boyunca Hacettepe SK'yı çalıştırdı. 2007-08 sezonunda Eskişehirspor'un başına geçen Diyadin, burada 7 ay kalıp Sergen Yalçın'ı kadroya almadığı için yönetim tek taraflı olarak sözleşmesini fesh etmişti. Çaykur Rizespor'da 6 ay kalan başarılı teknik adam, Orduspor 9, Kasımpaşa'da 6 ay süreyle görev yaptı