Bir milyar avroluk yatırımda Türk imzası

Polonya Enformasyon ve Yabancı Yatırım Ajansı'nın (PAlilZ) davetlisi olarak bu ülkede bulunan Türk gazetecilerle bir araya gelen, projeyi yürüten üçlü konsorsiyumdaki Türk firması Gülermak'ın Polonya'daki Proje Direktörü Mustafa Tuncer, projenin 10 kilometrelik tünel uzunluğuna sahip bir metro hattı inşaatı olduğunu söyledi.



Yaklaşık 1 milyar avroluk bir yatırımın 3 yıldır devam ettiğini belirten Tuncer, hattın 2014 yılının sonunda hizmete açılacağını söyledi. Biri Polonyalı diğeri İtalyan olmak üzere 3 şirketli bir konsorsiyumun projeyi yürüttüğünü ifade eden Tuncer, "Şu anda yeni projeleri de takip ediyoruz" diye konuştu.



Gerek kendilerine yapılan ödemelerde gerekse kendi ödemeleri konusunda son derece dakik davrandıklarını anlatan Tuncer, ödemeler konusunda Polonyalı yöneticilerin son derece hassas olduklarını vurguladı.



Projenin müteahhitlik kısmını üstlendiklerini belirten Tuncer, bu tip projelerde Avrupa'daki uygulamaların Türkiye'den çok farklı olduğunu kaydetti. Avrupa'da hem idari hem de yerel halkın proje hakkında bilgi edinmesi anlamında bir eşitlik söz konusu olduğunu ifade eden Tuncer, "Biz burada inşaat ruhsatı alırken bütün komşu arazi sahiplerinden konuyla ilgili görüş aldık. Bu kişilerin isteklerini yerine getirecek projeler hazırladık. Bu bizim için oldukça farklı bir durum. Türkiye'de önce proje hazırlanıyor. Kimsenin de söz hakkı olmuyor" diye konuştu.



Polonya'da yatırım yapmaya nasıl karar verdiklerini de anlatan Tuncer, benzer işleri Türkiye'de de yaptıklarını söyledi. Polonya'ya kendilerini bu konuda daha önce çalışmış bir mühendislik firması olduğunu dile getiren Tuncer, bunun üzerine ilk kez 2008 yılında Polonya'ya geldiğini kaydetti. İhaleye en ucuz teklifi kendilerinin verdiklerini belirten Tuncer, 2009 yılının Ekim ayında sözleşmeyi imzaladıklarını hatırlattı.



İhaleyi yurt dışından bir konsorsiyumun almasının ilk zamanlar Polonyalı yetkililer tarafından olumsuz karşılandığını anlatan Tuncer, Türkiye'nin ise Polonyalılar gözünde olumsuz bir imajı olmadığını ifade etti.



-"Buranın koşullarına adapte olmak lazım"



Polonya'da iş yapmak isteyen müteahhitlik firmalarının uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini belirten Tuncer, "Burası bir Avrupa ülkesi. Türkiye'de firmaların 'Gideriz, iki sene para yapar geliriz' diye bir anlayışı oluyor. Burada bu imkan biraz zor. Buranın koşullarına adapte olmak lazım. Uzun vadeli düşünüldüğünde fırsatların olduğu bir ülke" dedi.



Türk girişimciler için Polonya'daki yatırım olanaklarını da değerlendiren Tuncer, özellikle gıda sektöründe bir Türk firmasının Polonya'da faaliyet göstermesi gerektiğini söyledi.



Polonya'da bir markete gidildiğinde Türk ürünü bulmanın çok zor olduğunu belirten Tuncer, ambalajlı yiyecekler konusunda Türk firmalarının başarılı olacağına inandığını kaydetti.