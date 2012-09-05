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Bir mesajla kurtuldu!

Şanlıurfa’da, uyuşturucu madde satması ve fuhuş yapması için dün geceden bu yana bir evde silahlı kişiler tarafından rehin tutulan Birgül E. mesaj atarak kurtuldu.

05 Eylül 2012 Çarşamba 15:35
Bir mesajla kurtuldu!

Olay, saat 11.00'da İpekyolu Mahallesi Cenap Apartmanı 2'ci katında meydana geldi. Eyyübiye Mahallesi'nde oturan 20 yaşındaki Birgül E., dün akşam saatlerinde tanımadığı kişiler tarafından otomobille zorla yoldan alınarak, İpekyolu Mahallesindeki bir dairede alıkoyuldu.

Şüpheliler İ.D., S.D., H.A.; Birgül E'den uyuşturucu madde satması ve fuhuş yapmasını istedi istendi. Bu teklifi kabul etmeyen Birgül E., silahlı şüpheliler tarafından evde bir süre rehin tutuldu. Thdit edilen genç kız, şüphelilerin odada unuttuğu cep telefonuyla yakını olan bir kadına cep telefonu ile "Silahlı kişiler beni rehin aldı. Hemen polis git beni kurtarın" diye mesaj attı. Gelen mesaj üzerine adı açıklanmayan kadın polise giderek ihbarda bulundu, Belirtilen adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro ekipleri ortak operasyon düzenledi.

DHA

Silahlı kişiler tarafından rehin tutulan kızın kaldığı evi tespit eden polis, bina içi ve çevresinde güvenlik önlemini aldıktan sonra içerigirdi. Karşılarında çok sayıda polisi gören şüpheliler, kapıyı açarak rehin tutukları kızı serbest bıraktı. Bu sırada polis evde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ile bir miktar eroin maddesi ele geçirdi. Operasyonda evde bulunan şüphelilerden İ.D., S.D., H.A., ile Ö.T., E.Y., isimli kadınlarla birlikte toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Geçen ay İpekyolu Mahallesi'nde bulunan bir emlakçıdan kiralanan dairenin evli bir kasap tarafından kiralandığı ortayı çıktı. Polisin eve düzenlediği operasyon sonucu daireden çıkan kiracıların başka kişilerin olduğunu öğrenen bina sakinleri ise olanlara tepki gösterdi. Olayla ilgili olarak soruşturma sürdürülüyor

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