AK Parti tüzüğüne göre, üç dönemden sonra milletvekili olunamıyor. Bu kapsama giren isimlerden biri olan Meclis Başkanı Cemil Çiçek, uygulamayı doğru bulduğunu söyledi.

NTV'ye konuşan Çiçek, "Kültürümüz, inancımız açısından bir işin başlangıcı varsa, sonu da vardır. Dolayısıyla tüzük diyor ki, üç dönemdir. Üç dönem de az bir zaman değil, kendi açımdan da doğru buluyorum" dedi.

Tüzük gereği gelecek seçimlerde aday olamayacak Çiçek, siyasetsiz bir hayat için henüz plan yapmadığını belirtti.

Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşadığım gün son gün, seçildiğim dönem son dönem, yaptığım görev de son görevdir diye ben bugüne kadar siyaseti yaptım, dolayısıyla hiç gelecek hesabını yapmaya gerek yok. O maddelere takılmaya gerek yok, 75 milyonluk bir ülke, bizim yaptığımız işleri bizden çok daha iyi yapacak insanlar var, onlara da fırsat vermek lazım değilse bu işin sonu gelmez."

Meclis Başkanı, tecrübeli siyasetçilerin deneyimlerinden yararlanma söylemlerini ise gerçekçi bulmadığını kaydederek, "Türkiye siyasetine baktığınızda o devir teslim törenleri olur. İşte genel müdürler. müsteşarlar, valiler 'efendim benden evvelkinin tecrübelerinden istifade edeceğiz' filan o nezaketen söylenmiş cümledir, kimse de o tecrübeden çok fazla istifade etmez" diye konuştu.