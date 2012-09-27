Bir ayda istediğiniz kadar zayıflayın

Çok açken sofraya oturmayın!



Aç karnına yemeğe başladığınızda iki kat daha çok yersiniz. Yemekten önce ayran veya bir sütlü kahve içmek, küçük bir meyve yemek veya yemekten önce bir tabak salata yemek her zaman ana öğünde daha az yemenizi sağlar.



Beslenmede çeşitlilik önemlidir!



Tek yönlü beslenmek kişiyi çok tatmin etmez ve yemek düşüncesini kafasından uzaklaştıramaz. 'Zaten hiçbir şey yememiştim' diye düşünülür ve bir sonraki öğünün hayali ile yaşanır. Örneğin, tek başına bir tabak kıymalı makarna yerseniz gözünüz ikinci tabakta kalır. Zaten azıcık makarna yemiştim diye düşünüp bir sonraki öğünde çok abartılı yiyebilirsiniz. Ama bir tabak makarna yerine 2 kaşık makarna, 1 küçük köfte, 3 kaşık yoğurt, salata, 1 bardak su ve 2 tane mandalina yediğinizde, 'çok yedim' diye düşünürsünüz ve bir sonraki öğünde belki canınız hiçbir şey yemek istemez. O nedenle küçük bir ana öğünü düşük kalorili yiyeceklerle tamamlamayı alışkanlık haline getirin.



Yemek saatini zaman değil, vücudunuz belirler!



Saate göre yemek yediğinizde aklınız hep yiyeceklerde kalır. Sürekli saate bakarsınız ve 'hep şimdi şunu yersem, 3 saat sonra ne yiyebilirim' diye düşünürsünüz. Bu şekilde hep daha fazla yiyebilirsiniz ve bir süre sonra yemek için yaşamaya başlarsınız. Ama yemeği vücut saatinize göre ayarladığınızda yaşamak için yersiniz. Yemek için acıkma duygunuzu bekleyin ve yemeği acıktığınızda yiyin.



Açlığı uzun süre ertelemeyin!



Yemeği açlık sinyalinizi hisseder hissetmez en geç 10 dakika içinde yiyin. Eğer açlığınızı çok ertelerseniz bir sonraki öğünde iki kat daha çok yersiniz. Bu tıpkı denizin altında nefesinizi tutmaya benzer. Suyun dışına çıktığınızda iki kat daha çok nefes alısınız.



Zayıflamak için ekmek yiyin!



Yemeğinizin yanına koyduğunuz bir-iki dilim esmer ekmek daha çok doymanızı sağlar. Ekmek sizi daha uzun süre tok tutar. Ancak ekmek yediğiniz öğünde çorba, pilav, makarna, börek, tatlı gibi karbonhidrat içeriği yüksek yiyeceklerden uzak durun.



Meyve yiyin, meyve suyu içmeyin!



Bir bardak taze sıkılmış meyve suyunun içine en az 3-4 tane meyve girer. Yani bir bardak meyve suyu 3-4 meyve kalorisindedir. Oysa meyvenin kendisini yediğinizde daha çok lif ve posa alırsınız, birkaç tane meyve ile de doyarsınız. Hem daha az kalori alırsınız hem de posa nedeni ile daha uzun süre tok kalırsınız.



En az 6, ortalama 8 saat uyuyun!



Sağlıklı ve zinde bir vücut için gece uykusuna önem verin. Çünkü vücudun onarıcı hormonu olan melatonin akşam 21’den sonra salgılanmaya başlar, uyku sırasında peak yapar, sabaha doğru azalır. Stres hormonu olan kortizol ise gece en düşük seviyesindedir. Sabaha karşı yükselir ve gün içinde yüksek seyreder. Eğer gece uyumaz iseniz melatonin yeteri kadar salgılnamaz ve kortizol hormonunuz yüksek kalır. Bu durumda dolaylı kan şekeri yüksekliği yapacağı için kilo almanıza neden olur.