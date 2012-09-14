Film isyanı durdurulamıyor

ABD'de yayınlanan ve Hz. Muhammed hakkında hakaret ifadeleri içeren "Müslümanların Masumiyeti" adlı filmle ilgili protestolar Sudan'a sıçradı. Başkent Hartum'da Alman Konsolosluğu'na saldırı düzenlendi. Protestocular son olarak Sudan ve Tunus'taki ABD Büyükelçiliklerine de girdi.



ABD'de yayınlanan ve Hz. Muhammed hakkında hakaret ifadeleri içeren 'Müslümanların Masumiyeti' adlı filmle ilgili protestolar büyüyor.



ABD'de yayınlanan ve Hz. Muhammed hakkında hakaret ifadeleri içeren "Müslümanların Masumiyeti" adlı filmle ilgili protestoların son adresi Sudan oldu.



İslam karşıtı filmi protesto eden bir grup Sudanlı, Alman Konsolosluğu'nun güvenliğini aşıp, Alman bayrağını indirdi ve yerine yerel İslami grupların bayrağını çekti.



Reuters'in haberine göre; Cuma namazından sonra toplanan grup, Hz. Muhammed'e hakaret eden "Müslümanların Masumiyeti" adlı İslam karşıtı film için protesto gösterisi düzenledi.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre protesto, Alman Konsolosluğu'nun önünde daha da şiddetlendi. Güvenlik güçlerinin müdahale etmekte zorlandığı grubun, Alman Konsolosluğu'nun güvenliğini aşıp bayrağını ve konsolosluk amblemini indirdiği belirtildi.



Protestocular son olarak Sudan ve Tunus'taki ABD Büyükelçiliklerine de girdi.



LİBYA'DA RESTORANA SALDIRI



Lübnan'daki gösterilerde ise bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı. AFP Ajansı'nın haberine göre; Trablus şehrinde yaklaşık 300 kişinin katıldığı protesto gösterisi sırasında, ABD'li fast food markası KFC restoranı ateşe verildi.



Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu önünde toplanan göstericilerin, fast food restoranının camlarını kırıp ateşe vermesi üzerine güvenlik güçleri olaylara müdahale etti. Bunun üzerine göstericiler Trablus'un merkezinde bulunan hükümet binasına girmeye çalıştı.



Göstericilerin binaya girmesini engellemeye çalışan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bir kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı.



ŞAM'DA BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE GÖSTERİ



Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı camilerde Hz. Muhammed'e hakaret içeren filme tepki içeren hutbeler okunurken, bir grup gösterici de ABD Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı.



Şam'ın Ravda sahasında yer alan ABD Büyükelçiliği önünde yapılan protesto gösterisinde, ''Peygambere hareket edenler, demokrasinin neresinde'', ''Obama, halkın sizden neden nefret ettiğini biliyor musunuz'' yazılı dövizler taşıdı.



YEMEN'DE BİNLER PROTESTO ETTİ



Yemen'in başkenti Sana'da toplanan binlerce gösterici de Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmi protesto etti.



Cuma namazından sonra başkent Sana'daki Sittin meydanında toplanan göstericiler, Amerika aleyhine sloganlar atıp, dövizler taşıdı.



Cuma hutbesinde sakin olunmasına ve taşkınlık çıkarılmamasına yönelik verilen mesajların etkili olduğu gözlenen protestolar esnasında atılan sloganlarda, Hz. Muhammed'e vefa ve bağlılık gösterileceği, ona yönelik her türlü hakaretin cezasız kalmayacağı ifade edildi.



Öte yandan Amerikan Büyükelçiliği'ne doğru yürümek isteyen küçük bir grup, güvenlik güçleri tarafından kurulan tampon bölgede durduruldu. Polis, grubu dağıtmak için havaya ateş açarak, tazyikli su ve gaz bombaları kullandı.



MISIR'DA POLİS İLE ÇATIŞMA



Mısır'da ise Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmi protesto etmek amacıyla Kahire'deki ABD Büyükelçiliği'ne girmek isteyen göstericilerle Mısır polisi arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girdi. Çatışmalarda 50'den fazla gösterici ile 15 kadar polisin yaralandığı bildirildi.



Mısırlı göstericiler ile polis arasındaki çatışma, Cuma namazının ardından şiddetlendi. Tahrir Meydanı'nda Cuma namazını kılan çok sayıdaki gösterici, Kahire'nin Garden City semtinde bulunan ABD Büyükelçiliği binasına doğru yürüyüşe geçti.



Göstericiler ile polis arasındaki gerilimi engellemek isteyen bir grup, iki taraf arasına girerek arbede yaşanmasını önlemeye çalıştı. Ancak göstericiler bu engellemelere rağmen büyükelçilik binasını taşlamaya devam etti. Polis ile göstericiler arasındaki çatışmanın, elçiliğin bulunduğu Tevfik Diab Caddesi'nde yoğunlaştığı gözlemlendi. Polis göstericilere göz yaşartıcı biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ederken, göstericiler de polise taşlarla karşılık verdi.



HİNDİSTAN'DA DA PROTESTO VARDI



Hz. Muhammed'e hakaret içeren film, Keşmir'in Hindistan yönetimindeki bölümünde de binlerce kişi tarafından protesto edildi.



Cammu-Keşmir'in değişik yerlerinde düzenlenen 20'den fazla gösteriye katılan en az 15 bin Keşmirli Müslüman Amerikan bayraklarını yaktı, ABD Başkanı Barack Obama'ya 'terörist' diye bağırdı. Göstericiler, "Kahrolsun Amerika", "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar, bazı göstericilerse İsrail bayrağını yaktı.



Keşmir polis müdürü Ashok Prasad, Hindistan hükümetinden filmin kliplerinin internetten kaldırılmasını istediklerini söyledi.



Amerikan Büyükelçiliği yetkilileri de vatandaşlarının Keşmir'den uzak durmaları gerektiği yönündeki çağrısını yineledi.



ABD BÜYÜKELÇİSİ ÖLDÜRÜLDÜ



Hz. Muhammed'e hakaret eden "Müslümanların Masumiyeti" filminin video paylaşım sitesi YouTube'da yayınlanması sonrası başta Libya'da olmak üzere birçok Arap ülkesinde protesto gösterileri yapıldı. Libya'nın Bingazi kentinde ABD Konsolosluğu'na yapılan saldırıda ABD Büyükelçisi Christopher Stevens ve 3 diplomat öldürüldü.



Mısır, Tunus, Yemen ve Irak'ta da düzenlenen gösterilerde çatışmalar yaşandı. Yemen'de ABD elçiliğine yapılan saldırı sırasında çıkan olaylarda 4 kişi öldürüldü.