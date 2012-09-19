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Bioware'de neler oluyor

Nereye gidiyorlar?...

19 Eylül 2012 Çarşamba 17:20
Bioware'de neler oluyor

1995 yılında kurulan Bioware'in merkezi Kanada'da yer almaktadır. Şirketi beraber kuran Ray Muzyka ve Greg Zeschuk, konsollar ve kişisel bilgisayarlar için bilgisayar oyunları da geliştirmektedir.  Jade Empire ve Star Wars: Knights of the Old Republic oyunlarını piyasaya sürmüşlerdir.

Aynı zamanda SEGA ile de ortaklık yapmışlardır. 2007 yılında EA tarafından satın alınan Bioware'in yardımcı başkanlığını Greg Zeschuk yapmaktaydı. Şirketin icra kurulu başkanı ise Ray Muzyka'ydı. Bağımsız bir şirket olarak varlığının ilk on senesinde birçok oyunda imzası vardır. Shattered Steel, the Baldur's Gate series, MDK2, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic ve Jade Empire. 

BioWare'in blog'unda yayımlanan habere göre Ray Muzyka ve Greg Zeschuk ekipten ayrıldılar. Aynı zamanda şirketin icra kurulu başkanı olan Ray Muzyka, Greg Zeschuk ile beraber Alberta Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan hemen sonra çalışmalara başlamışlardı.

Ray Muzyka, Alberta Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 2001 - 2008  seneleri arasında Etkilleşimli Sanat ve Fen Bilimleri Akademesi başkanlığını yürütmüştür. Aynı akademiden mezun olduğu arkadaşı Greg Zeschuk ile çalışmalarına devam etmiştir. John Riccitiello, Frank Gibeau, Peter Moore gibi önemli isimlerle de çalışan ikili Baldur’s Gate I and II, Shattered Steel, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Jade Empire, Sonic Chronicles, Dragon Age, Mass Effect ve Star Wars: The Old Republic gibi oyunlarda da çalışmalar yaparak başarılarını katlamaya devam etmişler. 

Bu istifa yakın zamanda haberi yayımlanan Dragon Age III'ün yeni isimlerinin  Ray Muzyka ve Greg Zeschuk olabileceği sorusunu akla getiriyor.

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