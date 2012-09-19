Bingöl'den acı haber!

Erzurum'a getirilen yaralı asker yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bingöl'de askeri konvoya yapılan saldırıda yaralanan ve helikopter ambulansla Erzurum'a getirilen Niğde'nin Bor ilçesi nüfusuna kayıtlı Mahmet Dildari'nin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Erzurum Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, 'Bingöl'de askeri konvoya yapılan terör saldırısı sonrası 3 askerimiz hava ambulansı ile Erzurum'a getirilmiştir. Durumu ağır olan ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan 1991 doğumlu Niğde ili Bor ilçesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Dildari isimli askerimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saat 02.00 sıralarında şehit olmuştur. Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 askerlerimizin ise sağlık durumları iyi olup, tedavilerine devam edilmektedir. Bu menfur saldırıda hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz' denildi.