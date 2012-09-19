Bingöl'deki 2 hain saldırıyı da o yönetmiş

Milliyet'in haberine göre, yetkililer, aynı grubun Pazar günü Karlıova'da 8 polisin şehit edildiği saldırıyı da gerçekleştirdiklerini söyledi. Yetkililer, saldırı sonrası kaçan bu grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan geniş kapsamlı operasyonun sürdüğünü belirtti.

YARALI ARKADAŞLARINI ZİYARET ETTİLER

Dün gerçekleşen saldırıda, yara almadan kurtulan bir grup asker, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı arkadaşlarını bugün ziyaret etti. Ellerinde çiçekle gelen yaklaşık 10 asker, hastaneye girerek, dünkü saldırıda yaralanan arkadaşlarını ziyaret edip moral verdi.

BİNGÖL VALİLİĞİ: 25 NOKTADA KONTROL NOKTASI VARDI

Valilik ayrıca, saldırının gerçekleştiği karayolu üzerinde jandarma komando, iç güvenlik timleri ve polis özel harekat timleri ile geçici köy korucularından oluşan 25 ayrı kontrol noktası oluşturulduğunu açıkladı.

293 KİŞİLİK KONVOYU 27 SİLAHLI ASKER KORUDU

Bingöl Valiliği, dün meydana gelen saldırı ile ilgili bugün ayrıntılı bir açıklama yaptı. Açıklamada 1 üsteğmen, 27 silahlı emniyet personeli ve 1 konvoy komutanın da aralarında bulunduğu, 3 otobüs ve 2 minibüsten oluşan 293 kişilik askeri personelin dün saat 09.40’da Elazığ Kabul ve Toplanma Merkezi’nden Van’a gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

126 ASKER BİNGÖL’DE BIRAKILDI

Açıklamada, "18 Eylül 2012 günü saat 09.40 da Elazığ Kabul ve Toplanma Merkezinden Van istikametine 293 personelin (1 Ütğm., 27 silahlı emniyet personeli, 1 konvoy komutanı dahil) sevki, Bingöl Tali Kabul ve Toplanma Merkezinde 126 personel bırakmayı müteakip, 2 zırhlı kobra, 1 elektronik karıştırma aracı, 1 ambulans ve 2 emniyet personelini taşıyan transit araçlar, 3 otobüs ve 2 minibüsten oluşan konvoy emniyeti sağlanmış olarak ilerlerken, saat 12.15 sıralarında Bingöl ili merkez ilçesi Kardeşler Köyü mevkiindeki ormanlık arazi kesiminden, 3 nolu otobüs roket saldırısına maruz kalmıştır" denildi.

25 KONTROL NOKTASI OLUŞTURULMUŞTU

Elazığ-Bingöl-Muş karayolu güzergahında konvoy öncesi menfezler dahil yol kontrolünün yapılarak, 25 ayrı kontrol noktası oluşturulduğu anlatılan valilik açıklamasında, "Elazığ-Bingöl-Muş karayolu güzergahında konvoy öncesi menfezler dahil yolun kontrolü yapılmış, 25 ayrı kontrol noktasında 2 motorlu piyade kolu, 3 Jandarma komando timi, 2 Jandarma asayiş komando timi, 4 Jandarma iç güvenlik timi, geçici köy korucuları unsurları takviyeli, 1 polis özel harekat timi, 14 geçici köy korucusu, yolu emniyete almış, ayrıca aynı güzergahta 6 BTR ve 4 Shorland zırhlı aracı ile yol emniyet ve kontrol devriyesi icra edilmiştir" bilgisine yer verildi.