Bingöl'de askeri konvoya saldırı: 9 şehit

PKK'lı teröristlerin dün öğle saatlerinde izinden dönen askerleri taşıyan konvoya düzenlediği saldırıda 9 asker şehit oldu, 70 asker de yaralandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Elazığ'dan Van istikametine giden 293 personeli taşıyan 3 otobüs, 2 minibüs ile onlara refakat eden zırhlı araçlar, elektronik karıştırma aracı, 1 ambulans ve 2 emniyet personelinin olduğu konvoy, Bingöl'de 126 personeli bıraktıktan sonra Bingöl merkeze bağlı Kardeşler köyü mevkisinde teröristlerin roketli saldırısına uğradı.

Açıklamaya göre, roket atışı ile isabet alan otobüsün alev almasıyla 6 asker şehit olurken, saldırıya uğrayan konvoydaki askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada da 3 asker şehit oldu. Olayda 70 asker de yaralandı.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Saat 12.15 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda, ilk önce 1 askerin şehit olduğu haberi geldi. Bu sayı ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan askerlerin de şehit olmasıyla 10'a yükseldi.

Ancak gece saatlerinde Bingöl'de bulunan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'dan müjdeli bir haber geldi. Yaralıların tedavilerinin devam ettiğini söyleyen Yılmaz, 'Erzurum'a sevk edilen ve şehit olduğu bildirilen askerlerden birinin kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü söyledi.

KAN VERME SEFERBERLİĞİ

Öte yandan, hastanedeki yaralılar için kan ihtiyacı anonsu yapılması üzerine, çok sayıda vatandaş hastanelere koştu.

Cumhuriyet Caddesi ve Çat-Erzurum karayolundaki Kızılay kan toplama merkezlerinde yaralı askerler için kan bağışı yapıldığını gören vatandaşlar, kan vermek amacıyla sıraya girdi.



ŞEHİTLER ADLİ TIPTA

Saldırıda şehit olan 9 askerin naaşı, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

ŞÜPHELİ ARAÇ ARANIYOR

Bu arada, terörist saldırının ardından bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere ait olduğu iddia edilen bir aracın Diyarbakır yönüne kaçtığı bildirildi.

Polis telsizlerinden yapılan anonslarda, söz konusu aracın içinde bulunan 3 teröristte çok sayıda silah ve patlayıcı madde bulunduğu belirtildi.



SİVİL VE SİLAHSIZLARDI

Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, şehit sayısının artmamasını umduğunu söyledi.

Yine Bingöl'de 33 askerin şehit edildiği saldırıyı hatırlatan Vali Güvençer, “1993 yılında yaşadığımız menfur hadise gibi yine lanetli örgüt, çirkin yüzünü gösterdi. Sivil ve silahsız kardeşlerimize böyle bir hain pusu kurdu” dedi.

Saldırının hedefi olan 15 araçlık konvoyun, Elazığ’dan Muş yönüne doğru gittiği açıklandı.

200 askerin bulunduğu konvoydaki araçlardan 10’unun zırhlı, 5’inin ise otobüs olduğu belirtildi. Konvoyda jammerların da bulunduğu bildirildi.

Uzun araç konvoyunda yer alan askerlerin çoğunun izinli ve görevden dönen askerler olduğu ifade edildi.

Saldırının gerçekleştirildiği otobüste bulunan askerlerin sivil giyimli ve silahsız olduğu öğrenildi.

GÜNDÜZ VAKTİ ROKETATAR

Genellikle mayınla pusu kuran PKK’lıların, bu kez roketatarla -hem de gündüz vakti- saldırı düzenlemesi dikkat çekti.

BAŞBAKANLIK'TA TERÖR ZİRVESİ

Saldırı nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel arasında perşembe günleri yapılan haftalık olağan görüşme de öne alındı.

Saat 18.00'de başlayan Başbakanlık Merkez Bina'daki görüşmede, son dönemde artan terör olayları ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey'in Türkiye ziyareti sırasında Orgeneral Özel ile yaptığı görüşme masaya yatırıldı.

Yaklaşık 2.5 süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

GÜL'DEN ÖZEL'E TELGRAF

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de saldırı nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e taziye telgrafı gönderdi.

Telgrafında saldırıyı kınayan Gül'ün, "teröre karşı amansız mücadele veren kahraman güvenlik güçlerine takdir hislerini dile getirdiği” bildirildi.