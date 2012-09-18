Bingöl'de askeri konvoya mayınlı saldırı

Bingöl-Muş karayolunun 16. kilometresinde seyir halinde olan askeri konvoy, Kardeşler köyü mevkisinde teröristlerin saldırısına uğradı. Konvoydaki bir araçta yangın çıktı. İlk bilgilere göre 9 asker şehit oldu, 61 asker de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bu arada şehit olan askerlerden ikisinin isimlerinin Anıl Eruluç ve Eren Kubal olduğu öğrenildi.

VALİDEN AÇIKLAMA:

Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, öğle saatlerinde teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen saldırıda 9 askerin şehit olduğunu, 61 askerin de yaralandığını açıkladı.

Vali Güvençer, saldırının sağlık sorunları olan, istirahat alan veya izin için birliğinden ayrılan sivil askerlere yönelik düzenlendiğini belirtti. Güvençer, 5 otobüste bulunan 200 askere yönelik saldırıda, 9 askerin şehit olduğunu, 61 askerin de yaralandığını anlatarak, “Yaralı askerler arasında sağlık durumu ciddi olan 7 askerden 4’ü ambulans uçakla Ankara’ya, diğer 3 asker ise Elazığ, Malatya ve Diyarbakır’a sevk edilmişlerdir. Bu menfur saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bu katillerin cezalarının verildiği müjdesini inşallah size vereceğiz. Bingöl halkının teröristlere destek vermediğini herkes biliyor. Şehitlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralıları ise acil şifalar diliyorum” dedi.

HEPSİ SİLAHSIZDI

Valinin son açıklamasına göre vurulan konvoy izinden dönen askerleri taşıyordu. 3 araç vardı ve askerlerin tamamı silahsız ve sivildi. Olay yeri civarında hava destekli operasyon başlatılırken, hastanedeki yaralılar için Bingöl Belediyesi'nin hoparlörlerinden kan ihtiyacı anonsu yapılıyor.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Bingöl-Muş karayolunun 20'inci kilometresindeki Onbirevler Mevkii'nde PKK'lılar bugün saat 12.45'de askeri konvoyun geçişi sırasında karayoluna döşedikleri bombayı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi, ardından gizlendikleri yerlerden uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Konvoyda bulunan askerlerin PKK'lılara karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, çok sayıda yaralı Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirildi.

ŞEHİT SAYISI 9 OLDU

Bu arada şehit olan askerlerden ikisinin isimlerinin Anıl Eruluç ve Eren Kubal olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ ARAÇ ARANIYOR

Bingöl-Muş karayolunda PKK'lı teröristlerce askeri konvoya düzenlenen saldırı sonrasında güvenlik güçleri alarma geçti. 9 askerin şehit düştüğü 61 askerin de yaralandığı hain saldırıyı gerçekleştiren PKK'lıların yakalanması için operasyon başlatılırken, Muş'taki polis telsizlerinde şüpheli araç anonsları yapıldı. Bingöl'deki saldırı olayına karıştığı belirtilen 23 DD 923 plakalı beyaz renkli özel otomobile karşı ekipler uyarıldı.

Polis telsizlerinden yapılan anonslarda, söz konusu aracın içinde bulunan 3 teröristte çok sayıda silah ve patlayıcı madde bulunduğu belirtildi.

TÜRK KIZILAYI HAREKETE GEÇTİ

Türk Kızılayı, Bingöl'de askeri konvoya yönelik terör saldırısında yaralanan askerlerin tedavisinde kullanılacak kanı temin etmek için alarm durumuna geçti.

Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bingöl'de askeri konvoya yapılan saldırıda şehit olan ve yaralanan askerlerin olduğu bilgisi alındığı, bunun üzerine yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne sağlanan 50 ünite kanın yanı sıra 73 ünite kan daha gönderildiği kaydedildi. Açıklamada, Kızılay'ın takviye amacıyla Van, Kayseri ve İzmir'deki bölge kan merkezlerinden her kan grubundan 876 ünite kanı daha Bingöl'e ulaştırılmak üzere yola çıkardığı belirtildi. Kızılay'ın psikososyal destek uzmanlarının da terör saldırılarından olumsuz etkilenen bölge halkı ile şehit olan ve yaralanan askerlerin ailelerine destek vermek üzere bölgede görevlendirildiğinin ifade edildiği açıklamada, "Türk Kızılayı bölgede ortaya çıkabilecek ek hizmet ihtiyacı için de tüm hazırlıklarını tamamladı. Gelişmeler Türk Kızılayı'nın tüm birimleri tarafından yakından takip ediliyor" denildi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATIYOR:

"Otobüs alev içindeydi. Dört asker yaralıydı. Ambulanslar hemen yetişti, hastaneye götürüldü. Benim hastaneye götürdüğüm askerlerden biri 'bize roket atmışlar' dedi."

KÖY KORUCUSU:

"Ben yanlarına gittim, bomba yerleştirmemişler. Diğer tepeden iki roket atmışlar. 4 km ileride jandarma karakolu var. Araç alev topuna dönmüş. Bir tek araç isabet almış."

Acil "kan" anonsu

Öte yandan, olay yeri civarında hava destekli operasyon başlatılırken, hastanedeki yaralılar için Bingöl Belediyesi'nin hoparlörlerinden kan ihtiyacı anonsu yapıldı.

Askeri konvoya yapılan saldırının ardından yaralanan askerlerin tedavisinde kullanılacak kanın, Türk Kızılayı tarafından karşılandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hain saldırı sonucu şehit olan ve yaralanan askerlerimiz olduğu bilgisi alındı. Yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türk Kızılayı tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sağlanan 50 ünite kanın yanı sıra 73 ünite kan daha hastaneye gönderildi. Takviye amaçlı olarak, Türk Kızılayı'nın Van, Kayseri ve İzmir'deki bölge kan merkezlerinden her kan grubundan 876 ünite kan daha Bingöl'e ulaştırılmak üzere yola çıktı."

Açıklamada, Türk Kızılayı'nın psikososyal destek uzmanlarının da terör saldırılarından olumsuz etkilenen bölge halkıyla şehit olan ya da yaralanan askerlerin ailelerine destek vermek üzere bölgede görevlendirildiğine işaret edildi.

Gelişmelerin, Türk Kızılayı'nın tüm birimlerince yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, bölgede ortaya çıkabilecek ek hizmet ihtiyacı için de tüm hazırlıkların tamamladığı bildirildi.

YARALI ASKERLER HASTANEDE

Saldırı haberinin duyulması üzerine Erzurum'daki hava ambulansı da durumu ağır olan askerleri getirmek üzere havalandı.

5 ambulansla Muş'a getirilen yaralı erlerden İrfan Yeşilçay, Uysal Çınarcık, Fesih Akın, Fatih Bulut, Abdulbari Çetin Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.