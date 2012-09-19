Bingöl'de 2 gözaltı

Ayrıca saldırıdan sonra teröristlerin kaçtığı Audi marka aracın plakasının sahte olduğu ortaya çıktı.

2 GÖZALTI

Bingöl'deki 10 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gözaltına alınan 2 zanlının saldırıyı gerçekleştiren teröristlere gözcülük yaptığı iddia ediliyor.

ARACIN PLAKASI SAHTE ÇIKTI

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olaydan sonra kaçan 06 BJ 4498 plakalı Audi marka aracın plakasının sahte olduğu, plakanın Ankara'da 1998 model Tofaş marka bir araca ait olduğu ortaya çıktı.

DHA