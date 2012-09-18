Bingöl valisi açıklama yaptı

Türkiye'yi yüreğinden vuran kanlı saldırıyla ilgili çok çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Vali açıkladı; Askerler silahsız ve sivildi. İzinden dönüyorlardı.



PKK bu tür kalleş bir saldırıyı 1993 yılında gerçekleştirmiş ve izinden dönen askerleri vurmuştu. Bu saldırı da yapılış şekli ile o günleri çağrıştırdı.



Bingöl'de bugün öğle saatlerinde PKK'lılar askeri konvoya yönelik saldırı düzenledi. 7 şehit, 63 yaralının olduğu saldırı hakkında Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, açıklama yaptı;

Yedi şehidmize Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatan sağolsun diyoruz. Yaralılarımıza en iyi şekilde müdahale edeceğiz. İnşallah başka şehit haberleri vermeyiz. Olayın meydana geldiği yol sürekli kullanılan bir yol. Öğrenilen bilgilere göre önce silah sesleri duyuldu, 3-4 otobüse isabet etti. Askerlerimiz yasal izinden dönen birliklerine katılan sivil askerlerdi. Lanet örgüt yüzünü gösterdi. Askerler silahsızlardı. 3 otobüs 2 minibüs vardı. Konvoyda toplam 200 asker. Sıcak temas sağlanmadı.