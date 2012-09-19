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Bingöl şehitlerimizi uğurladık

Bingöl’de PKK terör örgütü tarafından askeri konvoyun geçişi sırasında düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan 10 askerin cenazesi ailelere teslim ediliyor.

19 Eylül 2012 Çarşamba 15:44
Bingöl şehitlerimizi uğurladık

Bingöl'de PKK terör örgütü tarafından askeri konvoyun geçişi sırasında düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan 8 askerin cenazesi Ankara'ya getirildi.

Kimlik tespiti yapılmak üzere 6 şehidin cenazesi Keçiören Adli Tıp Kurumu'na 2 şehidin cenazesi ise GATA'ya gönderildi. Şehitlerin naaşlarının kimlik tespitinin ardından ailelere teslim edileceği öğrenildi.

SALİHLİ ACI İÇİNDE ŞEHİDİNİ BEKLİYOR

Şehit Anıl Eruluç'un kardeşi Cemal Eruluç'un sabah saatlerinde teşhis için Ankara'ya götürüldüğü belirtildi.

Elazığ'dan, Muş ile Van'a giden silahsız ve sivil giyimli 200 askerin bulunduğu konvoya, Bingöl Muş karayolunun 16'ıncı kilometresindeki Kardeşler köyü yakınında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda Salihlili Topçu Er Anıl Eruluç da şehit düştü.

ADIYAMAN ŞEHİDİNİ TOPRAĞA VERDİ

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Konuklu köyündeki evinde 20 gün izin kullanan Eren Kupal (22), Hakkari Yüksekova'daki birliğine katılmak üzere askeri konvoy ile giderken, terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybetti.

Malatya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından şehidin naaşı askeri helikopterle köye getirilerek askerler tarafından helikopterden alınıp cenaze aracına konuldu. Şehidin naaşı son kez baba evine getirilirken, burada gözyaşları sel oldu aktı.

Cenaze köyün mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

ŞEHİDİN AİLESİ ACI HABER İLE YIKILDI

Saldırıda şehit düşen Ahmet Aytekin'in Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde ikamet eden ailesine acı haber bugün öğle saatlerinde ilçede görevli askeri yetkililerce verildi.

Büyük bir acı yaşayan aile, evlatlarının şehit olduğu haberiyle yıkıldı.

Sinir krizi geçiren şehit yakınları, görevlilerce sakinleştirilmeye çalışıldı

ŞEHİT TOPAL'İN BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

Bingöl' de askeri konvoya düzenlenen saldırıda şehit olan Savaş Topal'ın Esenyurt'taki baba ocağına ateş düştü. Şehidin oturduğu apartman ile sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

NİĞDE ŞEHİDİNE AĞLIYOR

Bingöl-Muş karayolundaki hain pusuda yaralanan Niğdeli Mehmet Dildari, Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehidin amcası Kemalettin Dildari, "Mehmet en son pazar günü buradaydı. Hükümetin bir an önce buna çözüm bulmasını bekliyoruz. Analar ağlamasın, bizler ağlamayalım. Yeğenim daha 9 aylık nişanlıydı" dedi.
Şehit Mehmet Dildari'nin Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki evine kasaba halkı akın ederken, evde bulunan ablası Hülya, erkek kardeşleri Mustafa, Yıldıray ve 9 ay önce nişanlandığı Sevim Süyüm gözyaşlarına boğuldu.

BİR ATEŞ DE VAN'A DÜŞTÜ

Bingöl-Muş karayolu üzerinde, içinde sivil askerlerin bulunduğu otobüse yönelik saldırıda şehit düşen Kayhan Karaman'ın Van'daki baba evine ateş düştü.

Olayda şehit olan Vanlı Kayhan Kahraman'ın Yenimahalle'deki baba evinde acı haberi alan baba Mustafa Kahraman ve yakınları sinir krizi geçirdi. Fenalaşan aile bireylerine olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Kahraman'ın yakınları ve komşuları eve akın etti.

ŞEHİT ATEŞİ TEKİRDAĞ'A DÜŞTÜ

Bingöl'de askeri konvoya düzenlenen saldırıda şehit olan 10 askerden Hasan Hüseyin Aydoğdu'nun yaşadığı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kapaklı beldesi yasa boğuldu.

Bingöl'deki hain saldırıda şehit olan Hasan Hüseyin Aydoğdu'nun Kapaklı beldesi Bahçelievler Mahallesi'nde ağabeyi, ablası ve kardeşleri ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Acı haberle belde yasa boğulurken, Aydoğdu'nun askere gitmeden önce ilçedeki bir çorap fabrikasında çalıştığı ve Mart 2012'de askere gittiği bildirildi.

ŞEHİDİN İZMİR'DEKİ EVİNDE HÜZÜN

Bingöl'de askeri konvoya düzenlenen terör saldırısında şehit olan Sıhhiye Er Yusuf Vural'ın (20) İzmir'deki baba evinde hüzün yaşanıyor.

Yusuf Vural'ın dün Bingöl'de askeri aracın geçişi sırasında düzenlenen terörist saldırıda şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından sabah saatlerinde Eskiizmir semtinde oturan ailesine bildirildi

BAYBURT ŞEHİDİNE AĞLIYOR

Bingöl'de askeri konvoyun geçişi sırasında bölücü teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Bayburtlu şehidin baba ocağında büyük bir üzüntü yaşanıyor.

Bayburt un Akşar kasabasında ikamet eden şehit İdris Karakaşoğlu (21)'nun ailesi acı haberin ardından büyük bir şok yaşadı.

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