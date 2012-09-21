Bingöl karıştı

Bingöl’de bir araya gelen yüzlerce vatandaş taş, sopa ve sandalyelerle Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İl Başkanlığına saldırırken, partililerin de karşılık vermesi üzerine ortalık adeta savaş alanına döndü.

Öğle saatlerinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Genç Caddesi üzerinde bulunan BDP Bingöl İl Başkanlığı binasına saldırdı. Son günlerde yaşanan olaylara tepki göstermek isteyen vatandaşların, ellerindeki taş, sopa ve sandalye gibi cisimlerle saldırdıkları BDP binasında bulunan partililer de kalabalığa aynı şekilde karşılık verdi. Bir anda ortalık savaş alanına dönerken, bölgeye sevk edilen yüzlerce polis de kalabalığa müdahale etti. Olaylar giderek büyürken, şu ana kadar yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

PKK BİNGÖL'DE YOL KESTİ

Bingöl-Kiğı karayolunda yol kesen bir grup PKK'lının araçlardan indirdiği vatandaşlara örgüt propagandası yaptığı öğrenildi.

Bingöl’ün Kiğı ilçesi Özlüce Köprüsü mevkiinde bugün saat 12.30 sıralarında yol kesen bir grup PKK’lı terörist, araçlardan indirdikleri yolculara örgüt propagandası yaptı. Daha sonra olay yerinden uzaklaşan PKK'lı grubun yanlarında kimseyi götürüp götürmedikleri öğrenilemedi.

BİNGÖL'DE ÇATIŞMA

Bingöl'de güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarda çıkan çatışmada 1 PKK’lı terörist ölü olarak ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bingöl'de operasyon yürüten güvenlik güçleri, Ortaçanak köyü kırsalında bir grup PKK'lı ile sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 PKK’lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Sabah saatlerinde başlayan ve yer yer sıcak temasın sağlandığı çatışmada, Mehmet Çintay adlı köy korucusu yaşamını yitirmiş 1 korucu da yaralanmıştı.