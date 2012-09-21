Bingöl'de, operasyon yürüten güvenlik güçleri, Çiçekdere köyü kırsalında kırsalında bir grup teröristle sıcak temas sağladı.
Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, 2 köy korucusu yaralandı. Yaralanan 2 korucudan birinin, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'ne şehit olduğu bildirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Mehmetçik hain avında!
Son yaşanan saldırılarda 10 asker ve 8 polisin şehit olduğu Bingöl’de PKK’ya karşı operasyonlar sürdürülüyor. Operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
21 Eylül 2012 Cuma 10:58
Bingöl'de, operasyon yürüten güvenlik güçleri, Çiçekdere köyü kırsalında kırsalında bir grup teröristle sıcak temas sağladı.