Mehmetçik hain avında!

Bingöl'de, operasyon yürüten güvenlik güçleri, Çiçekdere köyü kırsalında kırsalında bir grup teröristle sıcak temas sağladı.



Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, 2 köy korucusu yaralandı. Yaralanan 2 korucudan birinin, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'ne şehit olduğu bildirildi.



Bölgede operasyonlar devam ediyor.