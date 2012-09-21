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Şehit Korucunun yakınları öfke saçtı

Bingöl’de bir korucunun şehit olmasının ardından bir grup, BDP binasına saldırdı. Polis ekipleri, binayı taş yağmuruna tutan gruba müdahale etti. Olaylarda 14 kişi yaralandı.

21 Eylül 2012 Cuma 17:04
Şehit Korucunun yakınları öfke saçtı

 

BİNGÖL kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada geçici köy korucusu Mehmet Çintay'ın şehit olmasının ardından toplanıp kent merkezine gelen yaklaşık 300 köylü, BDP il binasını basmak istedi. Binanın camlarını kırıp içeri girmeye çalışan öfkeli kalabalığa polis müdahale ederken, protestocuların sayısı giderek arttı.

Bingöl merkeze bağlı Çiçekdere ile Ortaçanak köyleri arasındaki bölgede bugün sabah saatlerinde PKK'lı teröristlerle korucular arasında çıkan çatışmada geçici köy korucusu yaralandı. Koruculardan Mehmet Çintay, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Korucu Çintay'ın şehit olduğunun duyulması üzerine Çiçekdere ve Ortaçanak köylerinden yaklaşık 300 kişi, saat 11.30 sıralarında kent merkezine geldi. Öfkeli köylüler, Genç Caddesi üzerinde bulunan BDP il binasına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş yapanlara katılım olurken BDP binası önüne gelen yüzlerce kişi taş yağdırmaya başladı. Atılan taşlarla binanın camları kurulurken, öfkeli grup binaya girmek istedi. Önlem alan polisler kalabalığa müdahale etti. Kalabalığın sayısının her geçen dakika artması üzerine polis, protestoculara tazyikli su ile müdahalede bulundu.

BDP binasının önünde zırhlı araçlarla önlem alan polis, binaya girmeye çalışan kalabalığı binadan uzak tutmaya çalıştı.

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