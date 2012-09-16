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Bingöl'de polis aracına saldırı: 8 şehit!

Bingöl'den Karlıova'ya giden polis servis aracına mayınlı tuzak düzenlendi. 8 polis şehit olurken 9 polis yaralandı. PKK'lıların 100 kilo patlayıcı kullandığı ortaya çıktı

16 Eylül 2012 Pazar 14:23
Bingöl'de polis aracına saldırı: 8 şehit!

PKK'lı teröristlerin Bingöl'ün Karlıova İlçesi yakınlarında 8 polisin şehit olduğu 9 polisin de yaralandığı çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırılarının detayları ortaya çıkmaya başladı. Olay yerinde polisin yaptığı inceleme tamamlanırken, PKK'lıların saldırıda yaklaşık 100 kilo patlayıcı kullandığı değerlendiriliyor. Tahrip güçü çok yüksek bombanın infilak ettirildiği karayolunda 8-10 metre genişliği ve 3 metre derinliğinde çukur oluştu.

İKİNCİ MİDİBÜSTEKİ PERSONEL YARA ALMADI

Karlıova'dan Bingöl'e çevik kuvvet polislerinin iki midibüsle döndükleri belirtildi. PKK'lıların bombayı patlamasında öndeki midibisün hedef olduğu diğer araçteki personelin ise yara almadan kurtuldukları belirtildi.

Midibüs kaldırıldığı olay yerinde temizlik çalışması da tamamlandı. Bingöl'ü, Erzurum'a da bağlayan karayolu yaklaşık 6 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştirip kaçan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için Karlıova ile Ilıcalar Beldesi arasındaki kırsal alanda operasyonlarını sürdürüyor. Bölgeye helikopterlerle çok sayıda Jandarma Özel Harekat Timleri indirildi.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bingöl'ün Karlıova İlçesi yakınlarında, polisleri taşıyan midibüsün geçişi sırasında yola döşen patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit olan 8 polis memurunun kimlikleri açıklandı. Bombalı saldırıda şehit olan polisler şunlar:
Gökhan Kuzu, Fatih Celayir, Cuma Mercimek, Samet Kırcalı, Ümit Yıldırım, Murat Toprak, Osman Küçükdilan ve Şeyhmus Karakut.

Saldırıda yaralanan ve Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 9 polisten 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Patlamada şarapnel isabet etmesi sonucu yaralanan Nur Zelal İslamoğlu adlı kızın da Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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