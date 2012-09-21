Bingöl'de çatışma! 1 şehit

Bingöl'ün merkez Çiçekdere köyü kırsal kesiminde bu sabah saatlerinde geçici köy korucuları ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı.



Çatışmada 2 korucu yaralanırken, PKK'lılar kaçtı. Kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için bölgeye takviye askerler gönderilirken, operasyona helikopterle de havadan destek verildi.



YARALI KORUCULARDAN 1'İ ŞEHİT OLDU



Bingöl'de PKK'lılarla çıkan çatışmada ağır yaralanan geçici köy korucusu Mehmet Çintay, Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.