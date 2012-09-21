Bingöl'de çatışma: 2 asker yaralı

Bingöl'de, merkeze bağlı Çiçekdere ve Ortaçanak köyleri kırsalında dün güvenlik güçlerince terör örgütü mensuplarına yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan sıcak temasın ardından çatışma çıktı.



Çatışmada, yaralanan 2 asker Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Öte yandan, bölgede yürütülen operasyon kapsamında bu sabah çıkan çatışmada şehit olan ve otopsi için helikopterle Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen geçici köy korucusu Mehmet Çintay'ın cenazesi, helikopterle Bingöl'e getirildi.



Çintay, Bingöl Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.