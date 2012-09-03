Bingöl Açık Cezaevi’nde yangın

Edinilen bilgiye göre, Kaleönü Mahallesi'ndeki Bingöl M Tipi Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan yaklaşık 200 mahkumun kaldığı açık cezaevinin yatakhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenen 2 mahkum olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangın nedeniyle açık cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, koğuşlarda fazla mahkumun kaldığını iddia eden bazı mahkumlar ile cezaevi görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

(CHA)