40 bin öğretmen yarını bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere ilk atama, açıktan ve kurumlar arası atama ile açıktan ilk, kurumlar arası ilk atama yoluyla toplam 40 bin 164 öğretmen ataması yapacak.

Atamalar Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Adaylar sonuçlarını atama işlemleri tamamlandıktan sonra bakanlığın internet sitesinden öğrenebilecek. Atanan öğretmenler görevlerine 11 Eylül 2012 tarihinden itibaren başlayacak.

Atama yapılacak alanlar ve kontenjanları incelendiğinde en çok atama 4 bin 635 kontenjan ile Türkçe öğretmenliğinde olacak. Bu alanı sırasıyla 4 bin 377 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 3 bin 876 kontenjan ile ilköğretim matematik öğretmenliği takip ediyor.

Beden Eğitimi alanı için 2 bin 547, Bilişim Teknolojileri için 330, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 2 bin 975, İngilizce için 2 bin 954, Matematik için bin 78, Müzik için 963, Rehber Öğretmenlik için 3 bin 53, Sınıf Öğretmenliği için 341, Sosyal Bilgiler için 2 bin 127, Türk Dili ve Edebiyatı için bin 663 kontenjan ayrıldı.