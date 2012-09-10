40 bin öğretmen atandı

101'in öğretmen adayının başvurduğu öğretmen atamasında 40 bin öğretmenin bugün ataması yapıldı.



MEB, okullardaki öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere ilk atama, açıktan ve kurumlar arası atama ile açıktan ilk, kurumlar arası ilk atama yoluyla toplam 40 bin 164 öğretmen ataması yapacak.



11 EYLÜL'DE GÖREVE BAŞLAYACAKLAR



Atamalar Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Adaylar sonuçlarını atama işlemleri tamamlandıktan sonra bakanlığın internet sitesinden öğrenebilecek. Atanan öğretmenler görevlerine 11 Eylül 2012 tarihinden itibaren başlayacak.