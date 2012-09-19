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Bilinmeyen sex gerçekleri

Seks heyecanlandırır, haz verir ve tatmin eder. Peki bunlardan başka nelerin olduğunu biliyor musunuz? Şimdi sizlere seksin 25 gerçeğini açıklıyoruz!

19 Eylül 2012 Çarşamba 15:01
Bilinmeyen sex gerçekleri

Haftada üç kez seks yapan insanlar,dört ila yedi yaş daha genç gözüküyor.

Bir gecelik aşk peşinde olan kadınlar erkeklere kıyasla dış görünüşe daha fazla önem veriyor.

Ofiste cin gibi fikrlerinizle herkesi etkilemek istediğiniz günün öncesinde sevişin. Antropolog doktor Helen Fisher'a göre seks, ofiste yaratıcılığı artıran beyin kimyasallrının salgılanmasını sağlıyor.

Bir başka araştırma ise sporla uğraşan kişilerin yüzde 41'inin yatakta hem fiziksel, hem de duygusal olarak çok daha iyi olduğunu söylüyor.

Yapılan bir araştırma gün boyu bilgisayarının başından kalkmayan insanların yüzde 82'sinin partnerlerinin aldığı zevki kendilerinkinden çokça önde tuttuklarından daha iyi birer aşık olduklarını ortaya çıkarmıştır.

Orgazm sahne korkunuzu yeniyor! İskoçya'da yapılan bir araştırma cinsel rahatlamadan sonra insanların kalabalık önünde daha rahat konuştuğunu ortaya çıkarmış.

Araştırmalar tahrik olmak için porno film izleyenlein yüzde 48'inin cinsellikleriyle daha barışık ve partnerlerinin cinsel ihtiyaçlarını gidermek konusunda daha istekli olduğunu ortaya çıkarmış.

Romantik anlar kadınları seks konusunda daha istekli hale getiriyor. Bir araştırma kadınların sevişen çiftleri izlerken değil, öpüşenleri izlerken daha çok heyecanlandığını ortaya çıkarmış.

Sizi yatakta heyecanlandırması için erkek arkadaşınızdan başınıza masaj yapmasını isteyin. Özellikle saçlı bir bölgedeki deriye uygulanan yavaş dokunuşlar sinir liflerini harekete geçirip beyne zevk mesajlarının gitmesini sağlıyor.

Rahat bir tempoda çalışan kadınlar,stres içinde çalışanlara göre daha sık ve kolay orgazm oluyorlar.

Beş santim topuklu ayakkabı giymek leğen kaslarının gücünü artırdığı için orgazm olmanıza yardımcı oluyor.

Bir kadının sesinin inişili çıkışlı ve enerjik olması, erkeklerin kalp atışlarını ve kanlarındaki testeron miktarını artırıyor.

Erkeğin vücut kokusu kadınları heyecanlandırıyor. Partneriniz spor yaptıktan sonra banyoya girmeden onu yakalayın ve bırakmayın.

30 dakikalık seks, ortalama 85 veya daha fazla kalori yakılmasını sağlıyor.

Mastürbasyon yapan kadınların sevişme sırasında orgazm olma olasılığı yapmayanlara kıyasla çok daha yüksek.

Uzmanlar düzenli seks yapmanın migren sancılarını hafiflettiğini söylüyor.

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