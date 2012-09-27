Bilimkurgu gerçek oldu: NASA Ay'a Üs kuruyor

Bu düşüncenin mimarı olan NASA verdiği bilgilere göre uydumuz Ay’a üs inşa edecek. Fakat böylesine iddialı bir planla çıkagelen ilk ülke ne yazık ki ABD değil. Geçmişte Japonya ve Rusya da benzer bir plana sahip olduklarını duyurmuşlardı. Ne yazık ki bu planların hiçbiri hayata geçirilemedi.

Konumuza dönecek olursak, bu plana göre Ay’a kurulacak olan üs tam olarak inşa edilecek türden bir tasarım değil. Daha çok ayın uzak tarafında konuşlandırılmış bir uzay aracı niteliğinde olan bu üs, ilerideki dönemlerde Mars’a veya Ay’a gerçekleştirilecek olan araştırma görevlerinde astronot takımlarına üs olarak hizmet verecek. Her şey iyi giderse, ‘üs’ 2017 yılında bir deneme uçuşu için hazır olabilecek. Fakat önce bu projeyi mümkün kılacak milyarlarca doların toplanması gerekiyor.