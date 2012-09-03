Bile bile ölüme yollamışlar

Yazışmalarda menajerinin Jackson'un zor durumda olduğunu bildiği halde turne düzenledikleri ortaya çıktı.



Sızan yazışmalar, Jackson’ın sağlık durumunun iyi olmadığını, sanatçının anlaşmalı olduğu AEG isimli şirketin yetkililerince bilindiğini ortaya çıkardı.



Los Angeles Times'ın haberine göre; Yazışmalarda, ünlü menajer Randy Phillips’in AEG’deki patronuna büyük endişe içinde yazdığı“MJ odasında kilitli, alkollü ve ümitsiz durumda… Onu ayıltmaya çalışıyorum” ifadesi dikkati çekiyor. AEG Başkanı Tim Leiweke bu e-postaya cevaben BlackBerry’sinden şu cevabı yolluyor: "Benimle dalga mı geçiyorsun?"



250 sayfalık yazışmalar, Jackson’ın son turnesini düzenleyen üst düzey yetkililerin, onun sağlık durumunun ciddiyetinden son derece haberdar olduğunu gösteriyor.