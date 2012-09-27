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Bilecik'te vahşet!

Yalnız yaşayan Selime Özgül'ü el ve ayaklarını bağlayıp boğarak öldürdüler

27 Eylül 2012 Perşembe 12:15
Bilecik'te vahşet!

Bilecik’in Pazaryeri İlçesi’nde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Selime Özgül, evinde el ve ayakları bağlandıktan sonra, başörtüsüyle boğularak öldürüldü.

Pazaryeri Yeni Mahalle Han Sokak’ta oturan Selime Özgül’ün gün boyunca dışarı çıkmamasından şüphelenen komşuları durumu yakınlarına bildirdi.

akınları dün saat 22.00 sıralarında geldikleri evde kapının açılmaması üzerine polisten yardım istedi. 

Çilingirle kapının açılmasının ardından içeriye giren polisler Selime Özgül’ü odada el ve ayakları iple bağlı, boynunda başörtüsüyle yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 ambulansında görevli sağlık ekibi yaptığı incelemede yaşlı kadının ölmüş olduğu belirledi.


PARA VE ALTIN ARAMIŞLAR

Başörtüsü ile boğularak öldürüldüğü belirtilen Selime Özgül’ü cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Evde araştırma yapan polisler odalardaki eşyaların dağınık olduğunu, olayı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin para ve ziynet eşyası aramış olabileceklerini söyledi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanı sürdürüldüğünü belirtti.

DHA

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