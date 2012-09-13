Bilardo Şampiyonası’nda ilk gün

İlk gün müsabakalarının sonuçlarına göre şampiyonaya katılan Türk sporculardan Ahmet Arslan rakibi Alman Thomas Ahrens'e, ilk karşılaşmasında 3-0 yenildi. İkinci maçında ise Macar Laslo Toth' ile karşılaşan Arslan, rakibini 3-1 ile geçti. Dünya 3.'lüğü ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Serdar Gümüş ilk rakibi Fransız Kevin Tran'ı 3-2 yendi. İkinci Maçında ise Japon Tadashi Machıda ile karşılaşan Gümüş rakibini 3-0 ile geçti. Koray Kırman ise Alman rakibi Bernd Singer e 3-1 yenildi.