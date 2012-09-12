Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Polonya'nın Polkowice ekibinden transfer ettiği Agnieszka Bibrzycka İstanbul'a geldi.





Polonyalı oyuncuyu, Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçe Kadın Takımı Menajeri Didem Akın karşıladı.





Agnieszka Bibrzycka, havalimanında yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takıma geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, ''Buraya ailemle birlikte geldim. Burada olmaktan mutluyum. Türkiye'yi seviyorum. En kısa sürede adapte olacağımı düşünüyorum. Fenerbahçe ile sayısız kez karşı karşıya geldik ve büyük bir kulüp olduğunu biliyorum'' dedi.





Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmasıyla ilgili de konuşan Polonyalı oyuncu, ''Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde olması ve orada oynayacak olmam benim açımdan önemli bir şey. Gelmeden önce buradaki oyuncu arkadaşlarımdan Fenerbahçe'yi biliyordum. Fenerbahçe'de mutlu olduklarını söylediler'' ifadelerini kullandı.























