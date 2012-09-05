Beytüşşebap saldırısında çarpıcı ayrıntı!

Kürt sorunuyla ilgili çalışmalarıyla bilinen araştırmacı Hüseyin Yayman, Beytüşşebap saldırısını kaleme alarak ayrıntılı şekilde analiz etti.

Yayman, “Beytüşşebap’ta da şiddetli sağanak vardı... Çatışmalar devam ederken bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Saldırı için İHA’ların ve helikopterlerin çalışamayacağı zamanı bekledi. Kato dağında toplanan yaklaşık yüz kişilik grup saatler 22’yi gösterdiğinde saldırıya geçti. İHA’lar uçamadı, Kobralar vuramadı! Saldırıyı planlayanlar böyle bir havada Beytüşşebap’ yardım gelmeyeceğini ve takibin yapılamayacağını biliyordu. Planladıkları gibi de oldu” dedi.

Hüseyin Yayman, hürriyet.com.tr’de yer alan “Beytüşşebap’ta ne oldu?” başlıklı yazısında şunları dile getirdi:

“Saldırı duyumunu önceden alan güvenlik güçleri tedbirini alıp beklemeye başladı. PKK ise yeni bir saldırı için uygun zamanı... Yani İHA’ların görüntü alamayacağı, kobraların uçamayacağı meteorolojik koşulları... Sarıyayla’da, Reşadiye’de olduğu gibi... Beytüşşebap’ta da dün gece şiddetli sağanak vardı...

Çatışmalar devam ederken bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Saldırı için İHA’ların ve helikopterlerin çalışamayacağı zamanı bekledi. Kato dağında toplanan yaklaşık yüz kişilik grup saatler 22’yi gösterdiğinde saldırıya geçti. İHA’lar uçamadı, Kobralar vuramadı! Saldırıyı planlayanlar böyle bir havada Beytüşşebap’ yardım gelmeyeceğini ve takibin yapılamayacağını biliyordu. Nitekim planladıkları gibi de oldu... Saat 23’ü gösterdiğinde kobralar ilçeye ulaştı. Fakat havanın uygun olmaması nedeniyle bazı hedefleri bombalayıp geri döndüler. Önceki birçok saldırıda olduğu gibi ilçe kaderiyle başbaşa kaldı. Sıcak çatışma saatlerce sürdü...

Güvenlik zaafı mı var?

Son bir yıldır yaşananlara bakıldığında Beytüşşebap eylemi sürpriz değil... PKK geçen yıl 19 Ekim’de Çukurca merkeze saldırmış ve 24 asker hayatını kaybetmişti. Olayların seyrine bakıldığında; Beytüşşebap’ta bir güvenlik zaafı yaşanmadı. Ölmeye gelmiş biri karşısında hangi güvenlik önlemi alınabilir ki? Örgüt hiçbir dönemde yapmadığı biçimde ölümüne saldırılar düzenliyor...

Mevcut akıl tutulması devam ettiği sürece karlar düşene kadar saldırılar devam edecektir...”

Vali Beytüşşebap’ta

Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, Beytüşşebap’ta esnafı ziyaret etti. ”Dün buradaydık, bugün de Beytüşşebap’tayız” diyen Özkan, ”Beytüşşebaplılar karanlık odakların kendi çocuklarını kandırıp ölüme göndermesinden rahatsızlar” ifadesini kullandı.