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Beytüşşebap Kaymakamı konuştu

10 şehit verilen PKK saldırısında, hedeflerden biri de, o anda eşi ve kızıyla birlikte olan Kaymakam İhsan Selim Baydaş’ın eviydi.

05 Eylül 2012 Çarşamba 09:47
Beytüşşebap Kaymakamı konuştu

2006-2007 yılları arasında Kastamonu-İhsangazi, ardından Burdur Çeltikçi ve 1 yıl önce de Şırnak-Beytüşşebap...

1981 Malatya doğumlu, evli ve 1.5 yaşında çocuk babası olan kaymakam İhsan Selim Baydaş'ın evi, 10 askerin şehit olduğu PKK saldırısında yoğun ateş altında kaldı.

Kaymakam Baydaş'ın o geceyle ilgili kısa açıklaması, Hürriyet'te Dinçer Gökçe imzasıyla yayınlandı.

Kaymakam Baydaş, saat 22.00 sıralarında başlayan çatışmalarda 5 roketatar mermisi ve onlarca kurşunun isabet ettiği evde, eşi ve kızıyla birlikteydi.

"NORMAL BİR AKŞAMDI" 

Baydaş, “Normal bir akşamdı bizim için. Bir anda çatışma sesleri geldi. Biz olay akşamı güvenli bir yere geçtik” dedi.

Kaymakam Baydaş, saldırının asıl hedefinin kaymakamlık olup olmadığı yönündeki soruya, “Bunu güvenlik birimleri değerlendirebilir. Ama tabi bizim oraya çok yoğun bir saldırı gerçekleştirildi. Her yer hedefti o akşam. Bizim açımızdan her yer önemli, her arkadaşımızın olduğu yer önemli” şeklinde yanıt verdi.

Yaşanan olay nedeni ile kaygılanmalarının doğal olduğunu söyleyen Baydaş, “Sonuçta insanız, kaygılanmamız normal... Eşimiz çocuğumuz için kaygılanıyoruz ama buradayız ve çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

ZIRHLI ARAÇ EVE GİRDİ 

Bu arada, Baydaş Ailesi'nin yaşadığı ev sıcak ateş altındayken zırhlı bir araç evin demir kapısını kırdı ve eileyi İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Baydaş ve ailesi geceyi İlçe Jandarma'da geçirdi.

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