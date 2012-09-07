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Beytüşşebap’ın intikamı alınıyor !

Şırnak’ın Beytüşebap İlçesi’nde 10 askerin şehit olması ve 7 askerin yaralanmasından sonra başlatılan hava destekli operasyonda, 1 uzman çavuş şehit olurken en az 18 PKK’lının öldürüldüğü belirtildi.

07 Eylül 2012 Cuma 11:25
Beytüşşebap’ın intikamı alınıyor !

Beytüşşebap ilçesine 10 askerin şehit olduğu saldırının ardından PKK'lıların etkisiz hala getirilmesi için başlatılan hava destekli operasyon sürüyor. Operasyon kapsamında dün Karaman nüfusuna kayıtlı uzman çavuş İlhan Akkoç şehit olurken, savaş uçaklarınında havadan destek verdiği Kato'daki operasyonda en az 18 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.

Beytüşşebap Devlet Hastanesi'nden PKK'lıların cestlerinin konulması için ceset torbalarının alınarak operasyon bölgesine götürüldüğü öğrenildi. Kato dağında barınan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ederken, operasyona, Şırnak'tan kalkan Kobra helikopterleri ve Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığından kalkan savaş uçaklarınında zaman zaman havadan destek verdiği belirtildi. Kato'daki operasyonda yapılan bombardımanın seslerinin ilçe merkezine kadar geldiği öğrenildi.

Şehit olan uzman çavuş İlhan Akkoç'un cenazesi Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen komutanlığında yapılan uğurlama töreni ile memleketine gönderilecek.http://www.dha.com.tr/newpics/news/070920121012213012786.flv

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