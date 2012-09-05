Beyoğlu’nda dehşet anları

Bir kadın alevlerin arasında 3. kattan atladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın Taksim Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşlar kadına yardımcı olmak için yolda battaniye açtıklarını fakat aşağıya atlayan kadını tutamadıklarını söylediler. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verdi.

Beyoğlu itfaiye grubuna bağlı ekipleri yangına müdahalede yetersiz kalınca, olay yerine Fatih ve Şişli grubuna bağlı itfaiye ekipleri çağrıldı. Dar olan sokaklar nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. Yanan evin kapısının demir olması nedeniyle uzun süre kapı açılamadı. Kapı balyozlarla kırıldıktan sonra yangına alt kattan da müdahale edildi.

DHA