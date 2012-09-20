Beykoz 1908 dergisi çıkıyor!





Türk futbolunun asırlık çınarlarından Beykoz Spor Kulübü, tarihinde ilk kez aylık bir resmi dergi çıkartıyor! Ekim ayında ilk sayısı çıkacak olan dergide güncel süreçlerin yanı sıra geniş nostalji bölümlerine de yer veriliyor.

İlk sayıda Beykoz’un yeni forveti Murat Saim’le yapılmış bir röportajın yanı sıra; kulübün mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’taki rakiplerine dair geniş bilgiler, 2010-2011 Sezonu’nun kırılma noktalarının irdelendiği analiz yazısı, 1924 Paris Olimpiyatları’nın Beykoz objektifindeki izdüşümü, kulüpten kombine ve canlı maç yayını haberleri ile futbol dışındaki branşlarla ilgili gelişmeler yer alıyor.



