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Beyaz Saray’ın aşçısından bira tarifi

Beyaz Saray’ın yardımcı aşçısı Sam Kass, Amerikan tarihinde ilk kez ABD Başkanı Barack Obama’nın ürettirdiği iki ballı bira tarifini kamuoyuyla paylaştı.

03 Eylül 2012 Pazartesi 10:10
Beyaz Saray’ın aşçısından bira tarifi

Beyaz Saray'ın yardımcı aşçısı Sam Kass, Demokrat Parti destekçileri ve online bira fanatiklerinden gelen ısrarlara dayanamayıcınca, Beyaz Saray'ın blogundan iki bira tarifi verdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Obama'nın bira üreticilerinden esinlenerek eve bira mayalama makinesi aldığını belirten Kass, birkaç denemeden sonra yerel bir bira üretim atölyesinden gelen tarifi Beyaz Saray mutfağında uyguladıklarını ifade etti.

Beyaz Saray Ballı Kahverengi Bira'nın Beyaz Saray tarihindeki ilk alkollü içecek olduğunu tahmin ettiklerini belirten Kass, eski başkanlardan George Washington'ın daha önce bira ve viski ürettirdiğini, Thomas Jefferson'ınsa şarap yaptığının bilindiğini, ama Beyaz Saray'da şimdiye kadar bira mayalandığı yönünde bir delilin olmadığını söyledi.

BİRASI EKSİK OLMUYOR 

Honey Porter isimli ikinci birayı denediklerini ve son derece başarılı olduğunu ifade eden Kass, pek çok üretici gibi biraların içine orijinal kılması için bazı "gizli" içerikler eklediklerini belirtti.

Biraya zengin bir aroma veren ancak tatlılaştırmayan balın ise Beyaz Saray'ın Güney Kapısı'ndaki kovanlardan üretildiğinin altını çizen Kass, tariflerin yanı sıra bu reçetelerin nasıl uygulanacağını da Amerikan halkına ve tüm dünyadaki bira meraklılarına detaylı şekilde anlattı.

Seçim kampanyalarında publara uğrayıp halkla bira içen, gayriresmi toplantılarında da birayı toplantı masasından eksik etmeyen Obama'nın bira merakının eseri olan tariflerin patenti Beyaz Saray'da bulunuyor.

HONEY PORTER TARİFİ 

2 kutu light şerbetçi otsuz bira mayası

340 gram Münih parçalanmış maltı

450 gram kırılmış kristal 20 maltı

170 gram kırılmış siyah malt

80 gram kırılmış çikolata maltı

450 gram Beyaz Saray balı

10 adet HBU marka acı şerbetçiotu

Hallertaur aroma şerbetçiotunun yarısı

1 paket Nottingham kuru bira mayası

Bir kahve fincanının dörtte üçü kadar mısır şekeri.

BALLI BİRA 

1.5 kg light malt özü

400 gram kuru malt özü

350 gram ezilmiş kehribar özü

0,2 litre Bisquit likörü özü

0,04 litre Kent Golding bira katkı maddesi tableti

0,04 litre Fuggles Hop bira katkı maddesi tableti

2 çay kaşığı kalsiyum sülfat

1 paket Windsor kuru bira mayası

Bir kahve fincanının dörtte üçü kadar mısır şeker

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