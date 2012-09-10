Beslenme çantası için alternatifler

Çocukların okulda başarılı olmaları için güne kahvaltı ile başlamaları şarttır. Yeterli ve dengeli bir kahvaltıda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta da, sofrada yumurta ve pekmezi mümkün olduğunca eksik etmemektir. Araştırmalarda özellikle kahvaltı yapan çocukların daha başarılı oldukları, daha geç yorgunluk hissi oluştuğu ve sabahları kendilerini daha az aç hissettikleri görülmüştür. Ayrıca bu çocuklar bütün derslerden daha iyi not alır, problemleri daha iyi çözer, derse daha iyi konsantre olurlar ve kas işlevleri daha iyidir. Kahvaltının en önemli öğün olduğu çocuklara mutlaka öğretilmelidir.

Kahvaltı Alternatifleri:



1)Mısır veya yulaf gevreği

1yemek kaşığı kuru üzüm veya 2-3 kuru kayısı

6-8 adet fındık kırığı veya 2 ceviz

1 kivi veya 1/2 muz

Süt veya yoğurt