Besim Durmuş: 'Bütün planlarımız galibiyet üzerine'

Süper Lig'den geçen sezon düşen Samsunspor karşısında galibiyeti hedeflediklerini kaydeden Kartalspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, ''Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak, kazanacağımızı öngörüyorum. Tüm çalışmalarımız bu doğrultuda ilerliyor. İnşallah Manisaspor karşısında kaybettiğimiz 3 puanı kendi sahamızda telafi edeceğiz. Bunun için çalışıyoruz ve moralimiz iyi. Bütün planlarımız Samsunspor galibiyeti üzerine. Bu ligde 3 puan çok önemli ama kazanamıyorsak da kaybetmeyi kesinlikle düşünmüyoruz'' dedi.





Erken bir gol bulabilmeleri halinde maçın kendileri açasından rahat geçeceğini savunan Besim Durmuş, şu ifadeleri kullandı:





''Gol erken gelmese bile 90 dakika boyunca sabırlı ve oyun disiplininden kopmadan oynamamız gerekiyor. Çünkü kendi sahamızda bir gol yediğimizde iki gol atmamız gerekiyor. O yüzden gol yememek istiyoruz. Bunun için de takım savunmasına, ortak akla ihtiyaç var. Takımımızın geçen sezon itibariyle bir ortak aklı var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz. Bundan sonraki haftalara daha güçlü, olumlu ve güvenli hazırlanmak istiyoruz. Bu anlamda yarın alacağımız sonuç bizim için çok önemli.''





Radyo Seymen Kartal Stadı'ndaki Kartalspor-Samsunspor maçı yarın saat 16.00'da başlayacak.