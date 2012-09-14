Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Besim Durmuş: 'Bütün planlarımız galibiyet üzerine'

Kartalspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, yarın oynayacakları Samsunspor maçında 90 dakika boyunca sabırlı olmaları gerektiğini belirterek, bütün planlarının galibiyet üzerine olduğunu söyledi.

14 Eylül 2012 Cuma 13:05
Besim Durmuş: 'Bütün planlarımız galibiyet üzerine'
Süper Lig'den geçen sezon düşen Samsunspor karşısında galibiyeti hedeflediklerini kaydeden Kartalspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, ''Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak, kazanacağımızı öngörüyorum. Tüm çalışmalarımız bu doğrultuda ilerliyor. İnşallah Manisaspor karşısında kaybettiğimiz 3 puanı kendi sahamızda telafi edeceğiz. Bunun için çalışıyoruz ve moralimiz iyi. Bütün planlarımız Samsunspor galibiyeti üzerine. Bu ligde 3 puan çok önemli ama kazanamıyorsak da kaybetmeyi kesinlikle düşünmüyoruz'' dedi.

Erken bir gol bulabilmeleri halinde maçın kendileri açasından rahat geçeceğini savunan Besim Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

''Gol erken gelmese bile 90 dakika boyunca sabırlı ve oyun disiplininden kopmadan oynamamız gerekiyor. Çünkü kendi sahamızda bir gol yediğimizde iki gol atmamız gerekiyor. O yüzden gol yememek istiyoruz. Bunun için de takım savunmasına, ortak akla ihtiyaç var. Takımımızın geçen sezon itibariyle bir ortak aklı var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz. Bundan sonraki haftalara daha güçlü, olumlu ve güvenli hazırlanmak istiyoruz. Bu anlamda yarın alacağımız sonuç bizim için çok önemli.''

Radyo Seymen Kartal Stadı'ndaki Kartalspor-Samsunspor maçı yarın saat 16.00'da başlayacak. 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim