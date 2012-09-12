Beşiktaşlılar tekne turunda buluştu

Birlik ve beraberlik amacıyla gerçekleştirilen tekne turuna, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Levent Erdoğan, Seyit Ateş ve Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci ile 500'e yakın siyah-beyazlı taraftar katıldı.





Avcılar'dan kalkan tekne, daha sonra Kabataş İskelesi'nde başkan Orman ile yöneticileri alarak boğaza açıldı. Teknede bulunan taraftarlar, Fikret Orman ve yöneticileri coşkulu bir şekilde karşıladı. Orman'ın yanı sıra yöneticiler boğaza açılan teknede keyifli anlar yaşadı.





Tur sırasında kısa bir konuşma yapan siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman, bu gecenin ne şampiyonluk ne de kupa kutlaması olduğunu belirterek, ''Bu, birlik ve beraberlik gecesi. Mücadele eden ve koşan bir takım yaratmaya çalıştık. Bunu başardığımızı sanıyorum'' dedi.