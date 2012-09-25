Beşiktaş zorlandı

Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Beşiktaş, Niğde Belediyespor deplasmanından 2-1 galip ayrılarak tur atladı. Siyah-Beyazlı ekibin oldukça zorlandığı karşılaşmada, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ev sahibi ekip, sergilediği performans ile alkış aldı.

Samet Aybaba'nın yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktığı maça Beşiktaş hızlı başladı. Henüz 23. saniyede Kadir Arı ile öne geçen Siyah-Beyazlıllar, erken gelen golün ardından kolay geçmesi beklenen karşılaşmada adeta ecel terleri döktü. İlk yarıda güçlü rakibi ile başa baş bir mücadele sergileyen Niğde Belediyespor, girdiği pozisyonları değerlendiremeyince, Beşiktaş soyunma odasına tek farkla galip girdi.

Mücadelenin 55. dakikasında Hilbert'in kendi kalesine attığı golle umutlanan Niğde Belediyespor, Beşiktaş'ın risk alması ile kontra-atak fırsatları yakalamaya başladı. Ancak baskısını arttıran Kara Kartal, 63. dakikada Ersan Gülüm ile yeniden öne geçti. Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçın son dakikalarında iki takım da skor üretemeyince mücadele 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyetle Beşiktyrınyaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura adını yazdıran ekip oldu.

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