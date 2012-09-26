Beşiktaş zehirlendi!

'Feda’ sezonunda en azından mücadelesiyle alkış toplayan Beşiktaş, dün (25 Eylül) belki de bu senenin en kötü futbolunu sergiledi. Ziraat Türkiye Kupası 2. kademe karşılaşmasında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Niğde Belediyesi’yle karşılaşan Kara Kartallar, zor da olsa sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Zayıf rakibi karşısında ne oynanan futbol, ne de mücadele Beşiktaşlılar’ı memnun etti. Ancak işin iç yüzü oldukça ilginçti.





Oğuzhan kadro dışı





Niğde yolculuğunda öğle yemeğini yol üzerinde bir dinlenme tesislerinde yiyen Siyah-Beyazlı kafile zehirlenmişti. Kafile başkanı Ahmet Kavalcı başta olmak üzere teknik heyet, oyuncular ve takımı takip eden basın mensupları da halsiz düştü. Hatta kafile başkanı Ahmet Kavalcı, kaleci McGregor ile dün forma giymesi beklenen Oğuzhan Özyakup’a serum bağlandı ve dünkü maçın kadrosundan çıkarıldı. Sahada görev yapan futbolcular da sıcak havanın da etkisiyle gerçek performanslarından uzaklaştı. Tüm olumsuzluklara rağmen sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda adını bir üst tura yazdırmayı başardı.





Kaynak: Fanatik / Orhan Yıldırım