Beşiktaş, Torku Konyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın deplasmanda Torku Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma koşuları, pas ve top kontrolü organizasyonlarının ardından çift kale maç ve şut çalışması yaptığı belirtildi.

Sol üst adalesinde ödem oluşan Cenk Tosun'un, tedbir amaçlı antrenmana katılmadığı tedavi olduğu kaydedildi.

Beşiktaş, saat 16.00'da uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.





- Vodafone Arena'nın açılışı





Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'nın açılış tarihi, 9 Mart Çarşamba günü düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna duyurulacak.

Beşiktaş Kulübünün 2016 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısında, yeni stadın açılış tarihinin bu hafta içinde açıklanacağı dile getirilmişti.

Bu tarihte bir değişiklik olduğu ve yeni stadın açılış tarihinin 9 Mart Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacağı ifade edildi.