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Beşiktaş taşınıyor!

Geçen salı günü icra kurulu toplantısında bu araziye yapılacak olan tesisin projesi onaylandı. 280 gencin eğitim alacağı komplekste 5 idman sahası ve 3 bin kişi kapasiteli bir stat da olacak.

16 Eylül 2012 Pazar 11:05
Beşiktaş taşınıyor!
Yıllardır Beşiktaş’ta kanayan yara olarak duran altyapıya köklü çözüm geliyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi ile imzalanan protokolle Mevlana Mahallesi’nde 72 bin metrekare alan Siyah-Beyazlı kulübe tahsis edildi. Yönetim, 54 bin metrekaresi kullanılabilir olan bu araziye altyapı tesisi yapacak, kalan kısım ise ağaçlandırılacak.
 
Fulya Şan Ökten Tesisleri’nde zor şartlarda idman yapan genç futbolcular yeni yuvalarına ise kısa sürede kavuşacak. Şu an proje çizimleri bitmiş olan ve belediyeden onay bekleyen projede neler var isterseniz bir de bunları anlatalım...

Yapılması planlanan komplekste 5 adet antrenman sahasının yanı sıra 3 bin kişi kapasiteli stat bulunacak. Buna ek olarak bir de kondisyon ve istasyon çalışmaları için özel olarak çimlendirilmiş alan bulunacak. Tesis binasının içinde ise fitness salonu, saunalar, şok havuzları, restoran, toplantı salonu ve dinlenme odaları bulunacak.

'Örnek olacağız'

Altyapısında lisanslı 230, lisanssız ufak yaşlarda 50 olmak üzere 280 genç yeteneğe eğitim veren Beşiktaş, muhtemelen 2013 yılı başlarında bu tesisleri kullanmaya başlayacak. Geçtiğimiz salı günü icra kurulunun gündemine gelen ve onaylanan tesisler için görüşlerine başvurduğumuz, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:

“Türkiye'nin en iyi altyapı tesislerini inşaa etmek için düğmeye bastık. En kısa zamanda Fulya’da zor şartlar altında mücadele veren genç futbolcularımızı rahat edecekleri bir ortama taşıyacağız. Transfer rakamlarının tavan yaptığı bu dönemde kesinlikle altyapılar bizim nimetimiz olacak. Burada yetiştirdiğimiz futbolcular milli formaları terletecek. İnşaatı tamamladığımızda altyapı konusunda yetiştirdiğimiz değerlerle her zaman Türkiye’ye örnek olan bir kulüp olarak, tesisleşme konusunda da ülkemize örnek olacağız.”

Kaynak: Milliyet
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